Israele. Famiglie ostaggi pubblicano video delle soldatesse rapite da Hamas. “Guardatele negli occhi”

AgenPress – Il video che mostra delle osservatrici dell’IDF rapite dalla base dell’IDF di Nahal Oz nella Striscia di Gaza il 7 ottobre è stato diffuso mercoledì sera, ha annunciato il Forum sugli ostaggi e le famiglie scomparse.

Il video, ripreso dalle body camera dei terroristi di Hamas, dura poco più di tre minuti ed è stato censurato.

Il forum ha affermato che la decisione di pubblicare il video è stata presa dalle famiglie delle cinque vedette ancora tenute prigioniere da Hamas, vale a dire Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniel Gilboa e Naama Levy.

Sette vedette sono state rapite vive dalla base. Ori Megidish è stato salvato dall’IDF in ottobre e Noa Marciano è stata uccisa mentre era prigioniera di Hamas. Il suo corpo è stato recuperato dall’IDF a novembre e restituito per la sepoltura in Israele.

(TRIGGER WARNING) A video of the instances in which female IDF observers were kidnapped from the IDF Nahal Oz base to the Gaza Strip on October 7 was published on Wednesday evening. Read more: https://t.co/rSRzPIT3uy pic.twitter.com/klx2G1BoDS — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 22, 2024

“Guardatele negli occhi”, chiedeva il forum. “Il video è un duro atto d’accusa contro il fallimento nazionale – l’illegalità nel caso degli ostaggi negli ultimi 229 giorni”. Il video mostra il trattamento violento e umiliante che le donne hanno subito il giorno del rapimento e descrive l’immensa paura riflessa attraverso i loro occhi, si legge anche nel forum.

“Ogni nuova testimonianza su ciò che è accaduto agli ostaggi riecheggia la stessa tragica verità: dobbiamo riportarli tutti a casa, adesso”.

“Lo Stato di Israele non può accettare una realtà in cui i suoi cittadini sentono costantemente la propria vita minacciata e soffrono di paura e ansia incessanti. Ogni giorno che passa diventa sempre più difficile riportare a casa gli ostaggi: i vivi per la riabilitazione e gli assassinati per una degna sepoltura. Il governo israeliano non deve perdere un altro momento; deve tornare al tavolo delle trattative, oggi!” la dichiarazione punteggiata.

Altre quindici donne osservatrici, che prestavano servizio nella base, sono state assassinate da Hamas il 7 ottobre.

“Il mondo deve guardare a questa crudele atrocità. Coloro che hanno a cuore i diritti delle donne devono parlare apertamente. Tutti coloro che credono nella libertà devono parlare apertamente e fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi”, ha affermato il presidente Isaac Herzog in una nota, reagendo alla diffusione di filmati che mostrano il rapimento di cinque donne soldato dell’IDF da parte di Hamas. terroristi il ​​7 ottobre.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu si dice “scioccato” dal video.

“Continueremo a fare di tutto per riportarli a casa. La brutalità dei terroristi di Hamas non fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le mie forze finché Hamas non verrà eliminato e per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non accada mai più”.