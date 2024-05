Haiti: la violenza scuote il sistema sanitario al collasso

Tra ottobre 2022 e aprile 2024, Haiti ha registrato un totale di 82.000 casi sospetti di colera.

Circa 4,4 milioni di persone ad Haiti hanno urgente bisogno di assistenza alimentare.

1,6 milioni di persone affrontano livelli di emergenza di insicurezza alimentare acuta.

AgenPress. L’UNICEF oggi ha avvertito che un allarmante numero di sei ospedali su dieci ad Haiti è a malapena operativo, poiché la recente escalation di violenza a Port-Au-Prince ha continuato a privare i bambini di forniture sanitarie e medicinali essenziali. Tutti gli ospedali del Paese hanno segnalato difficoltà nell’acquisire e manutenere le forniture mediche essenziali, mentre i voli cargo internazionali e nazionali da e per gli aeroporti di Port-Au-Prince sono tornati ad essere operativi solo di recente, con una capacità limitata e un notevole arretrato, così come il principale porto marittimo, che in precedenza era nelle mani dei gruppi armati.

“Il sistema sanitario di Haiti è sull’orlo del collasso”, ha dichiarato Bruno Maes, Rappresentante dell’UNICEF ad Haiti. “La combinazione di violenza, sfollamenti di massa, pericolose epidemie e crescente malnutrizione ha piegato il sistema sanitario di Haiti, ma il blocco delle catene di approvvigionamento potrebbe essere ciò che lo spezzerà”.

I container pieni di forniture vitali sono stati bloccati o saccheggiati, così come molti magazzini e farmacie. Nel frattempo, centinaia di container carichi di forniture umanitarie sono bloccati a Port-Au-Prince, compresi i container dell’UNICEF contenenti forniture neonatali, materne e mediche.

Port-Au-Prince, il principale snodo logistico di Haiti, normalmente riceve e spedisce le partite di importazioni sanitarie nel Paese. Ora, paralizzata dalla violenza e con oltre 160.000 abitanti sfollati, la città non è in grado di soddisfare le esigenze di una popolazione che lotta contemporaneamente contro i traumi fisici e il rischio di malattie.

Le ondate di famiglie sfollate in cerca di sicurezza, soprattutto nella parte meridionale del Paese, stanno creando ulteriore pressione sui servizi sanitari locali, che prima dell’ultima escalation della crisi riuscivano a malapena a far fronte alla domanda. La carenza di personale è diffusa: circa il 40% di tutto il personale medico ha lasciato il Paese a causa degli estremi livelli di insicurezza.

Tra ottobre 2022 e aprile 2024, Haiti ha registrato un totale di 82.000 casi sospetti di colera. Circa 4,4 milioni di persone ad Haiti hanno urgente bisogno di assistenza alimentare e 1,6 milioni di persone affrontano livelli di emergenza di insicurezza alimentare acuta, che aumentano il rischio di malnutrizione e malnutrizione acuta. L’arrivo della stagione delle piogge dovrebbe peggiorare la situazione, portando un aumento dei casi di malattie trasmesse dall’acqua e di malattie diffuse dalle zanzare, come la malaria.

Per far fronte alla situazione, l’UNICEF e i partner stanno potenziando le alternative agli hub di importazione e spedizione della capitale. Attraverso vie di importazione e consegna secondarie, insieme al Ministero della Salute, ai donatori internazionali e ai partner, l’UNICEF ha potuto continuare a consegnare vaccini, medicinali e attrezzature mediche ai bambini di Haiti che ne hanno più bisogno.

Il 18, 20 e 21 maggio 2024, l’UNICEF ha facilitato la consegna di 38 tonnellate di forniture salvavita, tra cui kit sanitari e per il colera, e altri prodotti medici essenziali ad Haiti attraverso un ponte aereo per gli aiuti umanitari sostenuto dall’Unione Europea e reso operativo dal WFP da Panama a Cap-Haitian, dove l’UNICEF e le Nazioni Unite hanno stabilito un nuovo hub operativo. Ma è necessaria molta più assistenza.

“Non possiamo permettere che forniture vitali che potrebbero salvare la vita dei bambini rimangano bloccate in magazzini e container. Devono essere consegnate subito”, ha dichiarato Maes.