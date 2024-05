Chiusura del Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara. Dichiarazione di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo

AgenPress. Antonino e Cinzia Cannavacciuolo commentano così le notizie pubblicate tra ieri e oggi da alcune testate locali in merito alla chiusura del Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara:

“I mesi di chiusura del Ristorante – spiegano Cinzia e Antonino – ci sono serviti per vagliare ogni possibilità, dal proseguimento del lavoro svolto in questi anni alla valutazione di profondi cambiamenti. Abbiamo infine deciso di chiudere il Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara, un pezzo della nostra storia a cui rimarremo per sempre legati. Siamo cresciuti accanto a questo progetto, così come i ragazzi appassionati che ogni giorno rendono grande la nostra squadra. Insieme a loro abbiamo iniziato a prendere una nuova direzione di Gruppo, maggiormente incentrata sullo sviluppo Hospitality e Retail; un’area che ci permette di far fiorire le nostre risorse, realizzando le loro aspirazioni. Seguendo questi ragionamenti, ci siamo resi conto che il Cafè & Bistrot non poteva più rappresentare uno spazio di crescita costante, perché poco in linea con il nostro presente, e abbiamo ritenuto giusto lasciarlo andare per concentrare le energie su tutti gli altri progetti. Ringraziamo Novara e i novaresi per questi anni insieme, augurandoci che chi arriverà dopo di noi possa continuare il nostro lavoro, puntando su qualità e servizio.”

Il Gruppo Cannavacciuolo è una realtà imprenditoriale familiare che ha fatto dell’eccellenza nella ristorazione e nell’ospitalità la propria missione.

A oggi conta duecentocinquanta collaboratori e attività situate in alcuni dei territori più affascinanti d’Italia: il Relais & Chateaux 5 Stelle Lusso Villa Crespi sulle sponde del lago d’Orta, con l’omonimo ristorante tre Stelle Michelin; Laqua Collection, con cinque incantevoli strutture tra il Piemonte (Lago d’Orta e Monferrato), la Penisola Sorrentina (Meta di Sorrento e Ticciano) e la Toscana (entroterra pisano); il Bistrot di Torino, stellato Michelin; il Laboratorio Artigianale di alta pasticceria di Suno, e i quattro punti vendita de Antonino il Banco di Cannavacciuolo a Vicolungo The Style Outlet, nel centro storico di Orta, nell’area partenze dell’aeroporto di Milano Malpensa e di Napoli Capodichino.

Un vero e proprio marchio che condensa cultura e stile italiani, passione, eleganza, piacere e artigianalità: valori che nascono dal background personale e professionale di Chef Cannavacciuolo e di sua moglie Cinzia Primatesta e che si traducono in un’offerta variegata che ha come fil rouge eccellenza e territorio.