Casa: Mirabelli (PD), Governo distante dalla vita vera delle persone

AgenPress. “L’idea di Salvini di fare un decreto d’urgenza per sanare irregolarità e abusi edilizi la dice lunga sulle priorità di questo Governo, che non sono mai quelle di rispondere ai bisogni dei cittadini. È urgente dare risposte alle 600mila famiglie in lista d’attesa per le case popolari.

È urgente dare opportunità abitative alle giovani coppie o agli studenti che non ne trovano. È urgente aiutare chi non riesce più a pagare l’affitto, a cui è stato cancellato il fondo sostegno affitti. Fare un decreto sulla casa per sanare gli abusi e non per rispondere ai bisogni concreti di tante persone la dice lunga su quanto sia distante dalla vita vera delle persone questo Governo”.

Lo scrive su Facebook il senatore PD Franco Mirabelli, Vicepresidente del gruppo Pd al Senato.