Castellone: “Siete al Governo da 2 anni e continuate a non gestire le reali emergenze e a dare la colpa a chi vi ha preceduto”

AgenPress. “Dite che con questa riforma state dando più potere decisionale ai cittadini, ma in realtà gli state chiedendo di firmare una delega in bianco – afferma durante un intervento in aula la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone – .

Il Parlamento è occupato da settimane a parlare del Premierato, dopo aver parlato per un anno di autonomia differenziata: se chiediamo ai cittadini se queste sono emergenze del paese loro risponderanno di no. Voi siete al Governo da 2 anni e continuate a non gestire le reali emergenze e a dare la colpa a chi vi ha preceduto. Continuate a non gestire le liste di attese più lunghe di sempre con 4 milioni di italiani che rinunciano alle cure; abbiamo

5,7 milioni di persone in povertà assoluta e 4 milioni di lavoratori italiani che pur lavorando non riescono ad uscire dalla condizione di povertà, eppure avete bocciato il salario minimo.

C’è l’emergenza dei morti sul lavoro con 3 persone che ogni giorno escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno; abbiamo i fondi PNRR da utilizzare per far ripartire il Paese, eppure sono stati spesi meno del 4% dei fondi stanziati per la sanità e meno dell’1% per la formazione. Avevate fatto tante altre promesse che avete tradito: dall’eliminazione delle accise sulla benzina, al blocco navale dal rilancio del Sud al battere i pugni sul tavolo europeo. Tutte promesse tradite. Altro che patrioti e amici del popolo.

E non basta far finta di essere altro, chiedendo di chiamare Giorgia la Presidente del consiglio che è la stessa che ha voltato le spalle ai poveri, ha svenduto il sud alla Lega, ha aumentato le spese in armamenti e in difesa. Basta con le bugie ai cittadini e con il mettere bavagli alla stampa.

Basta repressione violenta dei nostri giovani che andrebbero invece sempre ascoltati. Dovreste pensare a come applicare la nostra Costituzione, non ad avere paura nell’identificarvi nei suoi valori antifascisti” – conclude la Senatrice Castellone.