Le marine Usa e di Taiwan hanno svolto esercitazioni congiunte nel Pacifico ad aprile

AgenPress – Le marine degli Stati Uniti e di Taiwan hanno condotto esercitazioni congiunte nel Pacifico ad aprile che, ufficialmente, non hanno avuto luogo, hanno detto quattro persone informate sulla questione, mentre i due eserciti rafforzano la cooperazione di fronte alle crescenti minacce militari cinesi.

Washington e Taipei hanno ampliato la loro cooperazione militare negli ultimi anni a causa delle incursioni cinesi quasi quotidiane nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan e delle esercitazioni delle forze cinesi vicino all’isola.

Una fonte ha affermato che sono coinvolte “molteplici risorse militari”. Una seconda fonte ha detto che le esercitazioni non esistevano ufficialmente e sono state soprannominate “incontri marittimi non pianificati”, indicando un tacito accordo in cui entrambe le parti sostengono che le esercitazioni erano semplicemente il risultato di incontri casuali.

La fonte ha anche affermato che circa una mezza dozzina di navi della marina di entrambe le parti, comprese fregate e navi di rifornimento e supporto, hanno partecipato alle esercitazioni di giorni, progettate per praticare operazioni “di base” come comunicazioni, rifornimento di carburante e rifornimento.