Usa. Sullivan: “campagna russa brutale, c’è un flusso continuo di aiuti a Kiev”

AgenPress – “La Russia continua la sua campagna brutale. Lo stesso giorno in cui il pacchetto di aiuti all’Ucraina è stato firmato, il presidente ha subito inviato degli aiuti militari. C’è un flusso costante”. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, senza rilasciare commenti nel dettaglio sul cambio della guardia al ministero della Difesa russo. “E’ un sistema opaco, guidato da un solo uomo, Vladimir Putin. Non ho altro da dire se non che continueremo a sostenere l’Ucraina”, ha messo in evidenza Sullivan.

“Parlo tutti i giorni con un alleato o due per i Patriot all’Ucraina. Stiamo facendo quello che è umanamente possibile per consegnare armi a Kiev”.