Ucraina. LA città di Vovchansk nella regione di Kharkiv si sta “trasformando” in Bakhmut o Maryinka a causa delle bombe russe

AgenPress – Lunedì le forze russe hanno continuato la loro avanzata nella regione settentrionale di Kharkiv, in Ucraina, ottenendo un “successo tattico”, ha detto Kiev, mentre crescono i timori che Mosca ottenga la sua più grande svolta dai primi giorni della guerra.

Alcuni dei combattimenti più feroci si stanno svolgendo alla periferia della città ucraina di Vovchansk, che prima della guerra aveva una popolazione di 17.000 abitanti. Rapporti ucraini e russi hanno confermato che le truppe russe sono avanzate nella periferia della città, dove sono stati segnalati colpi di arma da fuoco nelle aree industriali.

“Al momento il nemico ha successo tattico” nella lotta per Vovchansk, ha ammesso lo stato maggiore ucraino in una dichiarazione sui social media nelle prime ore di lunedì.

Lo stato maggiore ucraino ha detto che ci sono stati combattimenti anche intorno agli insediamenti a sud dell’insediamento di Pylna. “I nostri difensori conducono azioni difensive [per] infliggere danni al nemico”, ha affermato.

Nel tentativo di invertire la tendenza, Kiev ha annunciato lunedì la sostituzione del comandante che sovrintende alla linea del fronte nord-orientale di Kharkiv. L’Ucraina non ha fornito alcuna motivazione per la decisione.

Deepstate, un gruppo di analisi open source ucraino, ha affermato che domenica la Russia ha sequestrato altri tre villaggi nella regione di Kharkiv.

Lunedì le truppe russe stavano avanzando vicino a Lyptsi, un’altra piccola città ancora più vicina a Kharkiv che a Vovchansk.

Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha detto alla TV locale: “Il nemico sta cercando deliberatamente di estendere la linea del fronte, attaccando in piccoli gruppi, ma in nuove direzioni, per così dire”.

La città di Vovchansk nella regione di Kharkiv si sta “trasformando” in Bakhmut o Maryinka a causa dei continui attacchi aerei dei russi, ha dichiarato il capo della polizia della regione nordorientale ucraina, Volodymyr Tymoshko.

Negli ultimi tre giorni Vovchansk “ha sofferto come non soffriva dal 2022”, ha affermato, aggiungendo che i russi utilizzano un gran numero di bombe aeree guidate per attaccare la città. “Si tratta di bombe del peso di 250 o anche 500 kg, che possono demolire un edificio a più piani. In un certo senso, Vovchansk si sta trasformando in Bakhmut o Maryinka”

Le forze russe non sono ancora riuscite a realizzare un grande passo avanti che consenta a Mosca di avanzare verso Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. I villaggi sequestrati da Mosca da venerdì si trovano in quella che i funzionari ucraini chiamano una “zona grigia” tra il confine russo e la principale linea difensiva dell’Ucraina.