Tajani: no a nuove tasse che siano sugar o patrimoniale. No a retroattività su Superbonus

“Dobbiamo dimostrare di non essere dei fanfaroni, degli sbruffoni”, dice ancora Antonio Tajani. “Niente nuove tasse, che siano sugar o patrimoniale”. In più i cittadini, è il ragionamento che va ripetendo da quando è stato depositato l’emendamento del governo al decreto Superbonus, “devono sapere che lo Stato” mantiene fede agli impegni. Senza considerare che la retroattività, come scrive Fi nelle proposte di modifica, sarebbe “incompatibile con i principi dettati dall’ordinamento tributario”.

Il no all’applicazione retroattiva delle detrazioni in 10 anni (anziché 4 o 5) e del divieto per banche e intermediari di compensare i crediti fiscali legati ai bonus edilizi con i debiti previdenziali si traduce infatti – mentre il vicepremier parla dal palco – in un pacchetto di sub emendamenti depositati dal suo partito in Senato, dove tra martedì e mercoledì la commissione Finanza (guidata dal leghista Massimo Garavaglia) vorrebbe chiudere l’esame per non fare slittare a oltre giovedì il voto finale dell’Aula, molto probabilmente con fiducia.