Mosca. Chi è Andrii Bilousov, nuovo ministro della Difesa e pericoloso nemico dell’Ucraina

AgenPress – Il dittatore russo Vladimir Putin ha rimosso dalla carica di ministro della Difesa Sergei Shoigu, che aveva ricoperto per 12 anni. Al suo posto ha nominato Andriy Bilousov, ex vice primo ministro e consigliere di Putin per la politica economica.

Putin aveva presentato proposte di candidati per le posizioni di capo delle agenzie di sicurezza. Il Ministro della Difesa Serhii Shoigu inaspettatamente non era tra coloro che aveva proposto di riassegnare .

Con un decreto separato, Putin lo ha nominato segretario del Consiglio di Sicurezza. Mykola Patrushev, una delle forze di sicurezza vicine al dittatore, ha ricoperto questa carica per 16 anni. Il motivo delle dimissioni di quest’ultimo è il trasferimento ad altro lavoro.

Secondo la legislazione russa, il segretario del Consiglio di Sicurezza viene nominato senza consultazione, quindi la decisione relativa al personale ha effetto immediato. La candidatura del successore di Shoigu – Andrii Bilousov, 65 anni , primo vice capo del governo e in passato ideologo economico di Putin – sarà discussa al Consiglio della Federazione il 14 maggio.

Allo stesso tempo, la maggior parte delle forze di sicurezza manterrà la propria posizione. Si propone di riassegnare il ministro degli Interni Volodymyr Kolokoltsev, il capo dei servizi segreti esteri (SSR) Serhiy Naryshkin, il direttore dell’FSB Oleksandr Bortnikov e il capo della guardia russa Viktor Zolotov. Resterà in carica anche il ministro degli Esteri Serhii Lavrov.

La necessità di sostituire il ministro della Difesa è stata spiegata dal fatto che il ministero dovrebbe essere aperto all’innovazione, all’introduzione di nuove idee e alla creazione di condizioni per la competitività economica. Per questo motivo sè stato scelto Bilousov, ha spiegato Dmytro Peskov.

“Oggi sul campo di battaglia vince chi è più aperto all’innovazione, più aperto all’implementazione più operativa. E quindi è naturale che nella fase attuale il presidente abbia deciso che il Ministero della Difesa debba essere guidato da un civile”.

Allo stesso tempo, Peskov ha aggiunto che Bilousov non è solo un civile, ma un ex ministro dell’Economia e assistente di Putin sulle questioni economiche. La sua nomina non modificherà la composizione militare , di cui è responsabile il capo di stato maggiore Valery Gerasimov.

È anche noto che Shoigu dirigerà allo stesso tempo il Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare e diventerà il vice di Putin nell’esercitocommissione industriale.

La pubblicazione indipendente russa “Verstka” definisce Bilousov Putin un ideologo economico. Si credeva che fosse l’influenza di Putin nel governo, al contrario del primo ministro Mykhailo Mishustin.

Si prevede che Bilousov sarà responsabile dell’economia della guerra e non dello “spostamento delle frecce sulla mappa” . La situazione al fronte è vincolata allo Stato Maggiore e il nuovo ministro della Difesa supervisionerà le retrovie.

Come scrive “Verstka”, Bilousov è un sostenitore del modello di mobilitazione dell’economia, gode della fiducia di Putin e “sa contare i soldi”. Con il suo arrivo, l’ottimizzazione delle spese militari diventerà una priorità.

Il Cremlino probabilmente non è soddisfatto di Shoigu a causa della lunga guerra contro l’Ucraina. Inoltre, la stravaganza e l’ambizione hanno giocato contro di lui. E Shoigu era “sotto accusa” a causa dello scandalo di corruzione nel ministero. Va notato che alla fine di aprile è stato arrestato il viceministro Timur Ivanov, accusato di corruzione per oltre 1 miliardo di rubli (più di 12 milioni di dollari).

Andrii Bilousov è principalmente un economista. I mass media russi sottolineano che ha imparato molto da suo padre, Rem Bilousov, che era uno dei sostenitori del presidente del Consiglio dei ministri dell’URSS Oleksiy Kosygin.

Tra i meriti del futuro ministro della Difesa c’è il fatto che un tempo ha portato in Russia idee legate alla simbiosi tra statualità e mercato.

Bilousov, tuttavia, come Shoigu, arriva al Ministero della Difesa senza un’istruzione militare. Mentre l’Ucraina inizia a ricevere decine di miliardi di dollari in nuovi aiuti, Mosca si trova ad affrontare la sfida di massimizzare la spesa militare, che sta raggiungendo livelli storici. Oggi sono stimati al 6,7% del PIL, avvicinandosi ai livelli di spesa dell’URSS al culmine della Guerra Fredda negli anni ’80. La crisi economica divenne una delle ragioni principali dell’ulteriore collasso dell’Unione Sovietica.

Dagli anni ’90 Bilousov era membro del cosiddetto “gruppo degli immortali” – un’associazione politica straniera, la cui fondazione è stata costituita, in particolare, da Gleb Pavlovsky – il tecnologo politico di Putin e Viktor Yanukovich nelle elezioni del 2004.

Quindi, molto probabilmente, Bilousov si concentrerà sulle seguenti trasformazioni . In primo luogo, sulla creazione di un’atmosfera attraente nell’ambiente russo per quanto riguarda il servizio nell’esercito. In secondo luogo, sulla concentrazione delle attività dell’industria della difesa russa nel quadro della transizione verso i binari del tempo di guerra.

“È una persona razionale che farà di tutto per militarizzare il più possibile l’economia in vista di un lungo confronto militare. La Russia combatterà a lungo. Perché la campagna abbia successo, Mosca ha bisogno di qualcuno che sappia dimostrare che le forze armate forze della Federazione Russa è bello e, d’altra parte, serve a mobilitare l’economia”, ha osservato l’esperto.

Secondo Seleznyov, Bilousov diventerà sicuramente un pericoloso nemico per l’Ucraina.