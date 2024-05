Michael Cohen testimonia contro Trump: mi ordinò di pagare 130 mila dollari a Stormy Daniels per “coprire” la notte di sesso

AgenPress – Michael Cohen, ex avvocato-faccendiere di Donald Trump ha confermato in aula che il tycoon gli chiese di occuparsi della storia di Stormy Daniels, l’unica oggetto del processo. Una storia che sarebbe stata “catastrofica” per la campagna di Trump, ha sottolineato, precisando che il suo boss era preoccupato per la sua corsa e non per il suo matrimonio con Melania.

Il tycoon gli raccontò la vicenda e aggiunse che al primo incontro con la pornostar c’era anche Ben Roethlisberger. “Le donne preferiscono Trump ad altri come Big Ben”, si vantò. Cohen è il testimone chiave del processo di New York in cui l’ex presidente è accusato di aver commesso irregolarità finanziarie nel rimborsare il suo ex avvocato dei 130mila dollari da lui pagati a Daniels, per non rivelare la storia del suo rapporto sessuale con il tycoon nel 2006.

Michael Cohen ha testimoniato che mentre il tempo scorreva verso le elezioni del 2016, è diventato sempre più chiaro che non poteva più ritardare l’accordo di non divulgazione con Stormy Daniels. Cohen ha detto che Trump è d’accordo.

“Mi ha dichiarato di aver parlato con alcuni amici, alcune persone, persone molto intelligenti. Sono 130.000 dollari. Pagali e basta. Non c’è motivo di tenere questa cosa là fuori. Fallo e basta. Quindi mi ha detto: ‘Fallo e basta’.”

L’allora direttore finanziario dell’organizzazione Trump, Allen Weisselberg, avrebbe suggerito che Cohen avrebbe potuto finanziare il conto che alla fine avrebbe trasferito il pagamento di $ 130.000 a Stormy Daniels attraverso uno dei campi da golf di Trump, tramite un abbonamento o un matrimonio.

In un incontro con Weisselberg, Cohen disse di aver suggerito due opzioni: “Un’opzione era vedere se conoscevo qualcuno che voleva acquistare un abbonamento al golf”, e una seconda opzione era per “qualcuno che aveva un affare di famiglia, come un matrimonio”. o un bar mitzvah” paga quel conto e riscatta il valore come “credito sulla fattura”.

“Stavamo perdendo il controllo sull’accordo… per evitare che la storia venisse fuori come risultato diretto del mio mancato trasferimento di fondi”, ha detto Cohen ai giurati.

“Eri preoccupato?” chiese Hoffinger. “Moltissimo”, ha detto Cohen.

Più tardi quel giorno, Cohen mandò un messaggio al redattore del National Enquirer Dylan Howard per cercare di rilanciare l’accordo, dicendo ai giurati che l’idea che la storia arrivasse a uno sbocco come il Daily Mail era “incredibilmente stressante e incredibilmente importante”.

Cohen ha detto di aver poi provato a chiamare Trump per una questione di “grande importanza”. Cohen ha testimoniato che “non ho inoltrato i fondi, lei ora dichiara nullo l’accordo”, e ha detto che voleva dire a Trump “la storia ora sarebbe passata al Daily Mail”.

La chiamata è durata otto secondi. “Ho lasciato un messaggio vocale”.

Cohen ha raccontato che Trump era molto arrabbiato nell’apprendere che Daniels stava di nuovo facendo acquisti sul suo conto, cinque anni dopo che il suo allora avvocato e faccendiere personale Cohen aveva notificato per la prima volta a Trump che la potenziale storia sarebbe diventata pubblica.

″‘Pensavo che ti fossi occupato di questo,’” ha detto Trump, Cohen ha testimoniato lunedì alla Corte Suprema di Manhattan al processo criminale di Trump. ”‘Pensavo che la situazione fosse sotto controllo.’ ”

Trump ha poi detto: “Questo è un disastro, un disastro totale”. Le donne mi odieranno’”, ha testimoniato il 57enne Cohen, osservando che nel momento in cui apprese che Daniels avrebbe potuto vendere la sua storia di un’avventura di una notte con Trump, l’allora candidato repubblicano Trump “era crollato nei sondaggi con le donne”.

“E questo, insieme al precedente nastro di Access Hollywood”, ha sconvolto Trump, ha testimoniato Cohen, riferendosi alla famigerata registrazione che ha catturato Trump mentre si vantava di baciare donne e afferrare i loro genitali senza previo consenso.

Cohen ha anche testimoniato di aver registrato segretamente Trump durante un incontro sul rimborso all’editore di The National Enquirer per aver effettuato un pagamento di 150.000 dollari in denaro a una modella di Playboy per comprare il suo silenzio su una presunta relazione con Trump.

Le rivelazioni di Cohen sono arrivate durante il suo primo giorno di testimonianza al processo criminale di Trump a New York , dove ha dettagliato gli sforzi per proteggere la campagna presidenziale di Trump nel 2016 dall’essere danneggiata da rivelazioni salaci.

Quando Donald Trump vinse le elezioni del 2016, Cohen testimoniò che non c’era alcun ruolo per lui nell’amministrazione entrante. “Il mio servizio non era più necessario”, ha detto Cohen.

Gli è stato offerto un posto alla Casa Bianca come “assistente consigliere generale” da Reince Preibus, ma ha rifiutato. Ha detto che era deluso di non essere stato considerato capo dello staff.

“Non volevo il ruolo. Non credevo che il ruolo fosse giusto per me o che fossi nemmeno competente per essere capo dello staff. Volevo solo che il mio nome fosse incluso”, ha testimoniato.

“Era più una questione di ego che altro”, ha detto Cohen riguardo alla sua delusione. “Mi sarebbe piaciuto essere preso in considerazione.”

Cohen ha detto che ha proposto di essere “avvocato personale del presidente”. Avrebbe avuto bisogno del ruolo, ha detto Cohen, perché c’erano “questioni in sospeso” da affrontare. Cohen ha ammesso che lo avrebbe aiutato personalmente e professionalmente.

“Avevo anche un altro pensiero in mente, ovvero la consulenza. Questo è quello che volevo davvero perché mi ha dato il tempo di stare a casa, a New York”, ha detto.

Cohen ha testimoniato che avrebbe potuto essere redditizio aiutare le persone a comprendere il pensiero di Trump.

“Il signor Trump era un enigma”, ha detto Cohen. “A causa della mia stretta vicinanza con lui per un decennio, ho capito.”

“Pensavi di poter monetizzare essendo l’avvocato personale del presidente?” ha chiesto il pubblico ministero Susan Hoffinger. “Assolutamente”, ha detto Cohen.

Ma non c’è stato solo il caso Stormy Daniels nelle preoccupazioni di Cohen. “Quello che stavo facendo era su ordine e a beneficio di Donald Trump”, ha detto l’ex avvocato del tycoon, testimoniando in aula sui suoi sforzi per acquistare e seppellire la storia della love story del tycoon con la coniglietta di Playboy Karen McDougal. Trump – ha raccontato Cohen – prima delle elezioni del 2016 gli disse di “gestire” potenziali rivelazioni negative su un presunto “figlio illegittimo” e su un’altra relazione extra coniugale con la playmate Karen McDougal.