Blinken: senza dubbio c’è stato un “costo in mesi di ritardo” negli aiuti all’Ucraina. Continueremo a sostenerla contro Putin

AgenPress – Senza dubbio, c’è stato un costo nel “ritardo di mesi nell’ottenere l’approvazione della richiesta di bilancio supplementare e l’invio delle attrezzature in Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken a CBS News.

Nonostante le battute d’arresto, Blinken ha anche affermato di credere che l’Ucraina possa “mantenere la linea a est”, mentre le truppe russe hanno lanciato una nuova operazione offensiva contro l’oblast di Kharkiv il 10 maggio.

“Sono convinto che l’Ucraina possa effettivamente mantenere la linea a est”, ha detto Blinken durante un’intervista televisiva. “Può continuare a sfruttare i vantaggi ottenuti nel Mar Nero, dove sta uscendo attraverso il Mar Nero, nutrendo il mondo come faceva prima della nuova invasione russa dell’Ucraina, oltre a tenere a rischio le forze russe. , anche in Crimea, per rendere loro più difficile continuare questa aggressione.”

“Abbiamo fornito i sistemi per farlo, ma è un momento impegnativo”, ha aggiunto.

Dopo sei mesi di lotte politiche interne e ritardi, gli Stati Uniti hanno recentemente approvato un tanto atteso pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali copre aiuti militari. Il giorno successivo, il Pentagono ha annunciato di essere pronto a procedere con l’invio a Kiev di armi per un valore di 1 miliardo di dollari dalle scorte statunitensi.

Ma durante la pausa di sei mesi nei finanziamenti, a febbraio l’Ucraina ha perso la città chiave di Avdiivka , in prima linea, a causa di una grave carenza di munizioni.

Blinken afferma che stanno “facendo tutto il possibile per fornire rapidamente assistenza” all’Ucraina, aggiungendo che l’Europa sta facendo lo stesso.

“Proprio questa settimana abbiamo prelevato circa 400 milioni di dollari in attrezzature di difesa per l’Ucraina provenienti dal supplemento”.

Il 10 maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato un pacchetto di aiuti alla difesa da 400 milioni di dollari per l’Ucraina, vale a dire munizioni per le difese aeree Patriot e NASAMS, missili antiaerei Stinger, sistemi e munizioni HIMARS, proiettili di artiglieria da 155 mm e 105 mm e attrezzature per integrare lanciatori, missili e radar occidentali con i sistemi ucraini.

“Non andremo da nessuna parte, e nemmeno più di 50 paesi sostengono l’Ucraina. Ciò continuerà, e se Putin pensa di poter sopravvivere all’Ucraina, sopravvivrà ai suoi sostenitori. Ha torto”