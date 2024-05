Acerbo (PRC): vandalismo anticomunista contro la tomba Berlinguer

AgenPress. C’è qualcosa di inquietante nei ripetuti atti di vandalismo contro la tomba di Enrico Berlinguer nel cimitero di Roma. Non basta la condanna. Credo che questi atti vandalici abbiano a che fare con l’anticomunismo che negli ultimi anni è diventato senso comune per responsabilità non solo della destra.

La popolarità di Berlinguer probabilmente irrita chi pensa che il comunismo sia un’idea criminale come da anni si legge sui grandi quotidiani. Ricordo che il parlamento europeo, col voto del PD insieme ai fascisti, ha equiparato il comunismo al nazismo. Spero che si apra una riflessione perchè l’anticomunismo ha legittimato le ideologie di estrema destra e fasciste.