Premierato. Meloni: ricorso a decreti d’urgenza ha tolto spazio al Parlamento. Rafforziamo iniziativa legislativa Camere”

AgenPress – “Il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza ha riguardato tutti i governi, nonostante i moniti di tutti i presidenti della Repubblica, e questo fa venire meno lo spazio per l’iniziativa legislativa del Parlamento. È un tema che mi interessa. Sarebbe molto interessante se partiti volessero porre la questione per rafforzare il ruolo dell’iniziativa legislativa del Parlamento. Parliamone, è corretto costruire dei contrappesi, se ci sono proposte nel merito”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno sul premierato alla Camera.

“Ma non diciamoci che il Parlamento è stato forte finora e che la riforma del premierato vuole privarlo delle sue prerogative. Il Parlamento è stato privato delle sue prerogative per il malfunzionamento del sistema, tutti lo abbiamo denunciato e questa riforma in parte risolve il problema. Poi c’è un problema di riforma dei regolamenti parlamentari, sarebbe molto preziosa, lo dico come auspicio e consiglio, come ex vicepresidente della Camera”.