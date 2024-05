Premierato. Magi: “con la riforma all’italiana di Meloni il Parlamento sarebbe definitivamente ucciso”   

AgenPress – “Partiamo da un dato di realtà: oggi i governi determinano il 90% delle leggi, lo fanno con la decretazione d’urgenza e lo fanno con l’abuso della questione di fiducia. Questo, per noi di +Europa, non vuole affatto dire che non ci sia bisogno di rafforzare le prerogative del governo ma secondo noi questo si può fare senza scavalcare il Parlamento e senza annullare i poteri del Presidente della Repubblica”,.

Lo afferma il segretario di + Europa Riccardo Magi, per il quale “con la riforma del premierato all’italiana di Meloni il Parlamento sarebbe definitivamente ucciso”.

“Le proposte di riforma che arrivano dal governo fanno parte di un disegno ben preciso, la nostra Premier chiederà ai cittadini di scrivere Giorgia anche sulla scheda sulla quale si dovrà indicare il nome del presidente del Consiglio? Questo è sbagliato per la democrazia”, aggiunge. “Noi siamo dunque contrari al ‘premierato di Giorgia’. Bisogna proporre non più leggi elettorali con le liste bloccate, bensì un sistema basato sul ballottaggio e non con un premio di maggioranza ampio come quello che propone il governo. Siamo semmai disponibili a proporre una riforma alla tedesca”.