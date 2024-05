Consiglio generale Fieg: appello per ripristinare il pieno sostegno all’editoria

Soddisfazione per l’impegno assunto dal Vicepresidente del Consiglio Tajani: seguano ora atti concreti

AgenPress. Il Consiglio generale della Federazione italiana editori giornali, riunitosi oggi, rinnova l’appello al Governo e alle Forze politiche ad incrementare le risorse di sostegno all’editoria per contrastare la crisi del settore e per sostenere i processi di trasformazione tecnologica in corso.

“Prendiamo atto con soddisfazione – ha affermato il Presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti – dell’impegno assunto da Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a ripristinare il pieno sostegno all’editoria e auspichiamo che alle promesse seguano atti concreti, perché il settore ha assoluta necessità di risorse dopo che la quasi totalità delle misure introdotte dai precedenti governi sono state sospese”.