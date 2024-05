Usa. Biden: “le proteste pacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e le proteste violente no”

AgenPress – Dopo giorni di silenzio da parte del presidente Joe Biden sullo scoppio delle proteste filo-palestinesi nei campus universitari a livello nazionale, la sua decisione di parlare è stata un riconoscimento che era inevitabile rimanere in silenzio per molto più tempo, secondo tre persone che hanno familiarità con il decisione, mentre gli americani vedevano immagini continue di studenti che si scontravano con le forze dell’ordine.

Biden non ha offerto nulla di nuovo sulla posizione della Casa Bianca sui disordini. Ha condannato con forza i comportamenti violenti, implorando i manifestanti di mantenere le loro azioni pacifiche e legali.

“Abbiamo visto tutti le immagini “, ha detto Biden, riferendosi agli scontri all’UCLA e alla Columbia University che si erano intensificati nelle 24 ore precedenti dopo che la polizia aveva rimosso e arrestato centinaia di manifestanti dagli accampamenti.

“C’è il diritto di protestare ma non il diritto di provocare il caos”, ha aggiunto Biden. Ha pronunciato le sue osservazioni poco prima di partire per una gita di un giorno nella Carolina del Nord, dove gli assistenti si aspettavano che sarebbe stato tempestato di domande sulle proteste.

La legge e la libertà di parola “devono essere sostenute”: “le proteste pacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e le proteste violente no”, afferma il presidente rompendo il silenzio sulle proteste pro-Gaza nei campus americani. “Il diritto alla protesta non significa diritto al caos. Vandalismo, violazioni di proprietà privata, finestre rotte, far chiudere campus, cancellando lezioni e diplomi, intimidazioni e minacce, niente di questo sono proteste pacifiche”, ha detto ancora il presidente. “C’è il diritto di protestare, ma non il diritto di creare caos”, ha aggiunto, sottolineando che “non siamo uno stato autoritario che silenzia le persone e reprime il dissenso, ma non siamo neanche un Paese senza legge”.

Biden si è detto contrario alle proposte, avanzata dai repubblicani, di inviare la Guardia Nazionale per reprimere le proteste pro Gaza nei campus americani. Dopo il suo breve intervento oggi alla Casa Bianca, Biden non ha preso le domande dei giornalisti ma si è limitato a rispondere “no” ad un cronista che gli ha urlato, mentre usciva dalla sala, se ritenesse opportuno un intervento della Guardia Nazionale.

La Casa Bianca ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui condanna qualsiasi retorica violenta o antisemita, affermando chiaramente che impossessarsi “con la forza” di qualsiasi tipo di edificio è “sbagliato”. Finora sono stati collegati alle proteste più di 2.100 arresti .

Arresti che sono avvenuti in almeno 60 università e college che stanno partecipando al movimento in solidarietà con la causa palestinese e per che chiedere che vengano sospesi i legami scientifici e finanziari tra gli atenei ed Israele.