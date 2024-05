Usa. Cancro alle ovaie causato dal borotalco. Johnson & Johnson pagherà 6,5 mld di dollari per risolvere le cause legali

AgenPress – Johnson & Johnson mercoledì ha dichiarato di voler pagare 6,5 miliardi di dollari in 25 anni per risolvere quasi tutte le migliaia di cause legali negli Stati Uniti secondo cui i suoi prodotti a base di talco causavano il cancro alle ovaie, in attesa dell’approvazione dei ricorrenti.

Questi casi hanno causato per decenni problemi finanziari e di pubbliche relazioni a J&J, che sostiene che il suo talco per bambini, ora fuori produzione, e altri prodotti a base di talco sono sicuri per i consumatori. Circa il 99% delle cause legali relative al talco intentate contro J&J e le sue controllate derivano dal cancro alle ovaie.

La società ha registrato un onere di circa 2,7 miliardi di dollari nel primo trimestre per aumentare la propria riserva per i sinistri sul talco a circa 11 miliardi di dollari.

L’accordo, in attesa dell’approvazione da parte dei ricorrenti, consentirebbe a J&J di risolvere le cause legali attraverso una terza dichiarazione di fallimento di una società controllata, LTL Management. I tribunali hanno respinto i due precedenti tentativi di J&J di risolvere le cause legali attraverso il fallimento di quella filiale, creata per assorbire le passività della società nel settore del talco.

J&J inizierà un periodo di voto di tre mesi per i ricorrenti, nella speranza di raggiungere la soglia di sostegno del 75% necessaria per un accordo fallimentare che porrebbe fine completamente al contenzioso e impedirebbe future azioni legali. I ricorrenti non hanno avuto l’opportunità di votare nei precedenti casi di fallimento di LTL Management, hanno detto mercoledì i dirigenti di J&J durante una chiamata con gli investitori.

J&J gode del “significativo sostegno della stragrande maggioranza dei ricorrenti” sulla base di conversazioni con i loro avvocati o rappresentanti, hanno aggiunto i dirigenti.

“Crediamo fermamente che questo piano sia nel migliore interesse dei ricorrenti e dovrebbe ricevere una conferma favorevole e immediata dal tribunale fallimentare”, ha affermato Erik Haas, vicepresidente mondiale del contenzioso di J&J, durante la chiamata.

Ha sostenuto che l’accordo rappresenta un recupero di gran lunga migliore per i ricorrenti di quanto sarebbe probabile in un processo.

“Come dimostra il track record, la maggior parte dei ricorrenti non si sono ripresi, né si prevede che recupereranno mai nulla durante il processo”, ha detto Haas. “Al ritmo con cui sono stati processati i casi d’uso, ci vorrebbero decenni per processare i casi rimanenti, il che significa che la maggior parte dei ricorrenti non vedrà mai la propria giornata in tribunale”.

Tuttavia, il contenzioso ha portato ad alcuni verdetti importanti per i ricorrenti. Ciò include un premio di circa 2 miliardi di dollari a favore di 22 donne che hanno attribuito il loro cancro alle ovaie all’amianto contenuto nei prodotti a base di talco di J&J.

Mercoledì le azioni di J&J sono aumentate di oltre il 2% nelle negoziazioni pre-mercato.

J&J ha affermato che le rimanenti cause legali pendenti riguardano un raro cancro chiamato mesotelioma e saranno affrontate al di fuori del nuovo piano di risoluzione. Il colosso farmaceutico ha affermato di aver già risolto il 95% delle cause legali contro il mesotelioma presentate fino ad oggi.

Mercoledì J&J ha sottolineato di aver raggiunto accordi “definitivi e globali” per risolvere un’indagine condotta da una coalizione di oltre 40 stati sulle accuse secondo cui l’azienda ha indotto in errore i pazienti sulla sicurezza del suo borotalco e di altri prodotti a base di talco.

La società ha inoltre raggiunto un accordo di principio per risolvere le controversie avanzate dai fornitori del suo talco, tra cui Imerys Talc America, Cyprus Mines Corporation e le loro parti correlate.