AgenPress – Alcuni alleati dell’Ucraina hanno inviato armi a Kiev senza restrizioni sugli attacchi all’interno della Russia, ha detto il ministro degli Esteri lettone Baiba Braze.

L’Ucraina ha continuato a fare pressioni sui suoi alleati occidentali per ottenere armi a lungo raggio, ma i partner hanno esitato a fornire armi che potrebbero essere potenzialmente utilizzate per colpire all’interno del territorio russo.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non utilizzerà le armi fornite da partner stranieri per colpire obiettivi al di fuori dei confini del paese. Tali restrizioni non si applicano alle armi di produzione nazionale, alcune delle quali sarebbero in grado di colpire in profondità la Russia .

Braze ha affermato che l’Ucraina ha bisogno delle capacità per condurre “attacchi profondi e precisi”, anche contro obiettivi sul territorio russo.

“L’uso da parte dell’Ucraina di armi occidentali è consentito dal diritto internazionale. Se ci sono strutture da cui la Russia effettua attacchi contro l’Ucraina , avete il diritto di rispondere”, ha detto il ministro lettone .

Alla domanda se l’approccio al divieto di attacchi con armi di fabbricazione straniera sul territorio russo potrebbe cambiare, Braze ha risposto che “ci sono paesi che hanno già fornito all’Ucraina armi senza tali restrizioni”.

“Non tutto viene annunciato pubblicamente, ed è ancora meglio non dirlo ad alta voce fino a un certo momento. La cosa principale è l’impatto sul campo di battaglia. Perché qui c’è una scelta: o parlare ad alta voce di qualcosa o semplicemente fare ciò che è necessario”, ha detto il ministro.

L’Ucraina ha ricevuto missili a lungo raggio, come lo Storm Shadow dal Regno Unito e lo SCALP di fabbricazione francese . Il 25 aprile è stato riferito che gli Stati Uniti avevano segretamente inviato a Kiev più di 100 missili ATACMS a lungo raggio.

Secondo quanto riferito, le forze ucraine li hanno utilizzati con successo per colpire obiettivi nei territori occupati dai russi, inclusa la Crimea .