Lanciate 3 bombe incendiare contro la sinagoga di Varsavia

AgenPress. Questa notte la sinagoga di Varsavia è stata attaccata con tre bombe incendiarie, ma nessuno è rimasto ferito.

L’attacco alla sinagoga Nożyk è avvenuto intorno all’una di notte – ha affermato il rabbino. La sinagoga è stata colpita con tre bombe incendiarie, o bottiglie molotov e ha subito solo minimi danni per fortuna -.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha condannato “il vergognoso attacco”, affermando: “Non c’è posto per l’antisemitismo in Polonia! Non c’è posto per l’odio in Polonia”.

La Polonia fino all’Olocausto ospitava la più grande comunità ebraica d’Europa ora ci sono poche migliaia di ebrei nella sua popolazione.