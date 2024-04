25 aprile. Salvini: “Contro ogni totalitarismo e ogni forma di sopraffazione”

AgenPress. Questa mattina a Milano, al Sacrario in Largo Caduti Milanesi per la Patria, per commemorare italiane e italiani che hanno combattuto e si sono sacrificati per il loro Paese e per tutti noi.

Contro ogni totalitarismo e ogni forma di sopraffazione, innamorati della libertà.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.