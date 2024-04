Usa. Joe Biden ha firmato gli aiuti a Ucraina, Israele e bando Tiktok. “Prosegue la nostra leadership, non ci inchiniamo a Putin”

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha firmato un pacchetto di aiuti che fornisce assistenza militare cruciale all’Ucraina, coronando mesi di negoziati e dibattiti.

Il pacchetto di aiuti, approvato dal Senato martedì sera e del valore totale di 95 miliardi di dollari, comprende quasi 61 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina, 26 miliardi di dollari per Israele e 8 miliardi di dollari per l’Indo-Pacifico. Il pacchetto include anche un disegno di legge che potrebbe eventualmente portare al divieto di TikTok negli Stati Uniti, dando alla società madre cinese ByteDance circa nove mesi per venderlo, altrimenti verrà bandito dagli app store negli Stati Uniti.

Indossando la spilla della bandiera statunitense-ucraina e parlando dalla Casa Bianca dopo aver firmato il disegno di legge mercoledì, Biden ha detto che è stato un “buon giorno per l’America, un buon giorno per l’Ucraina e un buon giorno per la pace nel mondo”.

Il pacchetto di aiuti, ha detto Biden, “renderà l’America più sicura. Renderà il mondo più sicuro. E continua la leadership dell’America nel mondo”.

Biden ha incolpato i “repubblicani MAGA” fedeli a Trump per aver trascorso mesi a bloccare gli aiuti, riferendosi allo slogan di Trump Make America Great Again. Ha detto che l’approvazione della legislazione invia un messaggio diretto al presidente russo Vladimir Putin, le cui forze armate stanno guadagnando terreno in Ucraina. “Ha fallito ancora una volta. L’America sta dalla parte dei nostri amici… Non ci inchiniamo a nessuno, a nessuno, certamente non a Vladimir Putin”, ha detto.

La firma del pacchetto di aiuti è stata il culmine di mesi di negoziati tesi, di pressioni personali da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di una spaccatura nella conferenza repubblicana della Camera che continua a minacciare la posizione di leadership del presidente della Camera Mike Johnson. I conservatori della Camera intransigente si sono opposti a ulteriori finanziamenti statunitensi a Kiev e hanno minacciato di estromettere Johnson per la sua gestione dei negoziati.

I conservatori al Congresso si sono opposti a ulteriori aiuti per quella che considerano una guerra impossibile da vincere.

Biden aveva passato mesi a fare pressioni su Johnson affinché andasse avanti con gli aiuti all’Ucraina, arruolando alti funzionari dell’amministrazione e il direttore della CIA Bill Burns per stabilire la posta in gioco per l’Ucraina – e in ultima analisi per la democrazia in Europa e nel mondo – se la Russia avesse continuato a farsi strada nelle sue forze armate. campagna lì.

All’inizio di quest’anno, Biden aveva segnalato la sua intenzione di fare significative concessioni legate all’immigrazione se il Congresso avesse voluto andare avanti con il disegno di legge sugli aiuti. I repubblicani al Congresso avevano chiesto quelle concessioni, ma si sono ritirati dalla questione dopo che l’ex presidente Donald Trump ha segnalato la sua opposizione a consentire a Biden di rivendicare una vittoria su una questione su cui Trump spera di fare campagna.

“È stato un percorso difficile”, ha detto Biden. “Avrebbe dovuto essere più facile. Avrebbe dovuto arrivare prima. Ma alla fine, abbiamo fatto quello che l’America fa sempre: siamo stati all’altezza del momento, ci siamo uniti. Ce l’abbiamo fatta.”

Trascorrendo la maggior parte delle sue osservazioni parlando degli aiuti all’Ucraina, Biden ha osservato che la Russia è “stata responsabile di una brutale campagna contro l’Ucraina”.

“Hanno ucciso decine di migliaia di ucraini”, ha detto Biden, “hanno bombardato ospedali… asili, silos di grano, hanno cercato di far precipitare l’Ucraina in un inverno freddo e buio”.

Riguardo ad Israele è stato anche accusato di aver preso di mira gli ospedali di Gaza, di usare la fame come arma di guerra e di portare avanti una campagna militare imprecisa che ha ucciso decine di persone. migliaia di palestinesi, molti dei quali bambini. Il pacchetto di aiuti comprende miliardi di dollari in attrezzature militari aggiuntive per quel paese.

Il pacchetto di aiuti appena promulgato “aumenta significativamente l’assistenza umanitaria a Gaza” ma “Israele deve garantire che gli aiuti arrivino ai palestinesi senza ritardi”:

Alcuni dei democratici che hanno votato contro il disegno di legge hanno citato gli aiuti israeliani come motivo per cui lo hanno fatto.

Il voto finale al Senato è stato 79-18. Quindici repubblicani hanno votato contro il disegno di legge, due democratici e un indipendente. Tra i senatori che hanno votato contro il disegno di legge c’era il senatore Bernie Sanders, che ha trascorso del tempo con Biden all’inizio di questa settimana e ha affermato di essere contrario a ulteriori finanziamenti statunitensi alla guerra di Israele a Gaza.