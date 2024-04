Usa. Il Senato approva il disegno di legge sugli aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan. Zelensky grato

AgenPress – Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge sugli aiuti esteri con una votazione il 23 aprile, aprendo la strada per fornire 60,84 miliardi di dollari all’Ucraina.

Il disegno di legge è stato approvato con 79 voti favorevoli e 18 contrari.

Il disegno di legge ora arriva alla Casa Bianca per essere convertito in legge dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Firmerò questo disegno di legge e mi rivolgerò al popolo americano non appena arriverà sulla mia scrivania domani, così potremo iniziare a inviare armi ed equipaggiamenti all’Ucraina questa settimana”, ha detto Biden in un comunicato stampa della Casa Bianca dopo il voto.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha ringraziato i legislatori statunitensi per aver sostenuto il disegno di legge.

“Sono anche grato a tutti gli americani che continuano a sostenere l’Ucraina e riconoscono che il significato storico di questo disegno di legge trascende la politica”, ha detto Zelensky che ha identificato i sistemi di difesa aerea, le armi a lungo raggio e l’artiglieria come i bisogni più urgenti dell’Ucraina, definendo il materiale “strumenti cruciali per il rapido ripristino di una pace giusta”.

Prima del voto, alcuni senatori repubblicani si erano espressi contro il disegno di legge, citando preoccupazioni per i finanziamenti inadeguati per la sicurezza interna al confine tra Stati Uniti e Messico.

Intervenendo all’aula del Senato, il senatore repubblicano Mike Lee, convinto sostenitore dell’ex presidente Donald Trump, ha espresso opposizione al pacchetto di aiuti.

“Il Congresso si preoccupa più di inviare miliardi per fare la guerra in paesi stranieri… che di salvare il nostro stesso paese, soprattutto in un momento in cui siamo invasi”, ha detto Lee, riferendosi ai migranti al confine tra Stati Uniti e Messico.

Altri senatori repubblicani si sono espressi a favore dell’approvazione del disegno di legge, citando la necessità di combattere l’aggressione russa in Europa.

Prima di iniziare il suo intervento, il senatore Lindsey Graham ha affermato che “la storia giudicherà ciò che faremo qui oggi”.

“Se la Russia crede che non possiamo restare con l’Ucraina, andrà avanti”, ha aggiunto Graham, facendo eco agli avvertimenti dei leader europei secondo cui la Russia potrebbe attaccare un altro paese europeo se avrà successo in Ucraina.

Dopo mesi di lotte politiche interne e un deterioramento della situazione sul campo di battaglia in Ucraina, il 20 aprile la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha finalmente approvato il cruciale pacchetto di aiuti esteri , che comprende 60,84 miliardi di dollari per l’Ucraina.

Il 20 aprile la Camera ha votato tre progetti di legge separati che garantiscono aiuti all’Ucraina, a Israele e alla regione dell’Indo-Pacifico, destinati a contrastare l’aggressione cinese nella regione. Oltre ad aiutare l’Ucraina, le fatture includono 26,4 miliardi di dollari per aiutare Israele e 8,1 miliardi di dollari da spendere per la sicurezza dell’Indo-Pacifico.

Un quarto disegno di legge sulle priorità di sicurezza nazionale rispondeva agli obiettivi repubblicani, comprese le sanzioni contro l’Iran, il potenziale trasferimento dei beni russi sequestrati all’Ucraina e una misura che potrebbe portare al divieto di TikTok.

Il 13 febbraio il Senato degli Stati Uniti aveva precedentemente approvato una versione diversa del pacchetto di finanziamenti combinato da 95 miliardi di dollari, che comprendeva la proposta di aiuti di 61 miliardi di dollari. Il pacchetto di aiuti è rimasto bloccato per mesi poiché il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson si è rifiutato di portare il disegno di legge in votazione in aula sulla base del fatto che il disegno di legge non affrontava i problemi di sicurezza al confine tra Stati Uniti e Messico.

In mezzo alla carenza di munizioni e difesa aerea, l’Ucraina ha esortato gli Stati Uniti a fornire rapidamente aiuti militari una volta approvata la legge sui finanziamenti.

Durante una visita della delegazione bipartisan statunitense a Kiev il 22 aprile, Bill Keating, un deputato democratico del Massachusetts, ha affermato che il primo lotto di aiuti militari statunitensi sarà consegnato all’Ucraina “ prima di quanto si ritenga possibile”.

Anche il senatore americano Mark Warner ha dichiarato il 21 aprile che le spedizioni di sistemi missilistici a lungo raggio potrebbero essere pronte per essere consegnate entro pochi giorni .

Il 23 aprile, una fonte anonima che ha familiarità con la fornitura di aiuti ha detto che parte degli aiuti militari statunitensi per l’Ucraina “sono già pre-posizionati in strutture di stoccaggio” in Germania e Polonia , il che ridurrebbe drasticamente il tempo necessario per le armi. e attrezzature per raggiungere la prima linea.

Due funzionari americani senza nome hanno detto a Reuters all’inizio della giornata che gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 1 miliardo di dollari in aiuti iniziali.

Il direttore della CIA William Burns ha recentemente affermato che con l’assistenza militare, l’Ucraina potrebbe mantenere la sua posizione fino al 2024, sfidando i recenti progressi della Russia e la potenziale offensiva importante prevista per la tarda primavera o in estate.