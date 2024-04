Usa. Manifestazioni filo-palestinesi nelle maggiori università. 130 le persone  arrestate alla New York University

AgenPress – Le proteste filo-palestinesi continuano a scuotere le principali università americane, spingendo i funzionari scolastici di tutto il Paese a compiere passi straordinari per affrontare la crescente crisi.

Le proteste, le contro-proteste, le azioni dei funzionari universitari e le richieste dei legislatori sottolineano i disordini che hanno travolto le università, portando molti studenti, soprattutto ebrei, a temere per la loro sicurezza mentre è in corso la festa della Pasqua ebraica.

I manifestanti filo-palestinesi e i loro sostenitori – a volte compresi i docenti – condannano la repressione delle proteste e della libertà di parola, mentre alcuni studenti, genitori, donatori e legislatori chiedono agli amministratori di adottare nuove misure per ripristinare l’ordine.

Negli ultimi giorni, le manifestazioni all’interno del campus hanno attirato verso i cancelli del campus manifestanti non affiliati all’università, da cui gli organizzatori studenteschi hanno cercato di prendere le distanze.

Mentre le proteste continuano, un crescente senso di disagio si è diffuso tra la comunità ebraica della Columbia University mentre si avvicinano all’osservazione della Pasqua ebraica, che dura circa una settimana, un’importante festività ebraica che celebra la libertà.

Hagar Chemali, professore associato di affari pubblici e internazionali alla Columbia University, ha detto: “Se avessi mio figlio alla Columbia, direi anche a loro di tornare a casa”.

“Non è solo a causa della tensione nel campus, è anche perché le proteste nel campus hanno invitato gli estremisti a uscire”, ha detto Chemali, riferendosi ai manifestanti non studenteschi che hanno manifestato vicino al campus.

Sono state oltre 130 le persone arrestate alla New York University. Durante le manifestazioni sono state lanciate bottiglie contro gli agenti di polizia, e quasi tutti sono stati arrestati.

In queste manifestazioni è presente un elemento che le forze dell’ordine hanno precedentemente identificato come “agitatori professionisti”, o manifestanti conosciuti dalla polizia che si presentano sempre per fomentare gli eventi, ha detto il funzionario.

Sono state montate oltre 20 tende davanti a una cappella del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Le tende espongono numerose bandiere palestinesi e cartelli che chiedono al MIT di smettere di fornire “sostegno alle forze di occupazione israeliane”. Un altro cartello dice “zona liberata”. L’area è attualmente tranquilla e sembra che la maggior parte dei manifestanti stia lavorando con i propri laptop.

L’area è circondata da una recinzione metallica e le auto della polizia sono parcheggiate vicino alle tende dove quattro agenti girano a piedi.