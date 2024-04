Ue. La Commissione pubblica raccomandazioni per proteggere meglio i bambini da tutte le forme di violenza

AgenPress – La Commissione ha adottato oggi la raccomandazione sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dell’infanzia nel migliore interesse del bambino, come impegno nella strategia dell’UE sui diritti dell’infanzia .

La raccomandazione aiuterà gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di protezione dell’infanzia. Le autorità a tutti i livelli di governo e la società civile in tutti i settori devono lavorare insieme per proteggere i bambini da tutte le forme di violenza in modo coerente e sistemico.

Nell’UE vivono 80 milioni di bambini . La violenza contro i bambini rimane una sfida significativa sia all’interno che all’esterno dell’UE: a molti livelli, dal 13% al 29% degli studenti quindicenni dichiarano di essere spesso vittime di bullismo. Fino al 13,7% delle donne adulte ha riferito di aver subito violenza sessuale durante l’infanzia, e questa percentuale potrebbe essere addirittura più elevata. Le azioni e l’inazione dei governi hanno un impatto maggiore sui bambini che su qualsiasi altro gruppo nella società. Proteggere i bambini è un imperativo morale e legale. È anche un investimento strategico a lungo termine nelle nostre società.

Elementi chiave della Raccomandazione:

Mettere i bambini al centro dei sistemi integrati di protezione dell’infanzia, adattando i sistemi di protezione alle esigenze dei bambini e includendoli quando si prendono decisioni che hanno un impatto su di loro.

Sostenere gli Stati membri nell’adattare i propri sistemi per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza utilizzando strumenti dell’UE quali legislazione, politiche o finanziamenti. Ciò inizia prevenendo e combattendo la discriminazione, fornendo un sostegno mirato e promuovendo una cultura sociale di zero violenza contro i bambini.

Stabilire un quadro generale di sistemi integrati di protezione dell’infanzia . Gli Stati membri sono invitati a elaborare piani nazionali per porre fine alla violenza contro i bambini, attuare efficacemente la legislazione nazionale e dell’UE sulla protezione dei minori, creare strutture di coordinamento, rafforzare le risorse umane e finanziarie e migliorare la raccolta dei dati.

Migliorare il coordinamento e la cooperazione tra settori e autorità competenti attraverso la formazione dei professionisti, a partire dal livello locale.

Stabilire azioni di sostegno globali e coordinate nei casi di violenza contro i bambini, dalla prevenzione e identificazione precoce alla denuncia e al sostegno intersettoriale.