New York. Procuratore chiede al giudice di sanzionare Trump con 10mila dollari per ogni violazione del “silenzio”

AgenPress – Il procuratore Chris Conroy ha chiesto al giudice Juan Merchan di sanzionare Donald Trump con 10000 dollari per ciascuna delle dieci violazioni del ‘gag order’ che gli vieta di fare commenti su testimoni, giurati, procuratori e staff giudiziario del processo per il caso pornostar, una condotta che configura l’oltraggio alla corte. Conroy ha chiesto al giudice anche di ricordare all’imputato che le future violazioni del provvedimento possono essere punite non solo con altre multe ma anche con un periodo di reclusione fino a trenta giorni.

Al termine di un’udienza tesa, il giudice Juan Merchan si è riservato di decidere se Donald Trump abbia violato o meno il ‘gag order’ che gli vieta di fare commenti su testimoni, giurati, procuratori e staff giudiziario del processo per il caso pornostar, una condotta che configura l’oltraggio alla corte. Il magistrato ora ha ripreso il processo per il caso pornostar, dove prosegue la deposizione di David Pecker, l’ex amico-editore del tycoon diventato un super testimone dell’accusa dopo che ha ottenuto l’immunità in cambio della sua collaborazione.

“Pieno di conflitti (di interesse) per dirlo mite, per usare un eufemismo, il giudice Juan Merchan mi ha tolto il mio diritto costituzionale alla libertà di parola. Tutti possono parlare e mentire su di me, ma non mi è consentito difendermi. Questo è un tribunale illegale e il giudice dovrebbe ricusarsi!”, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth riferendosi all’udienza sulla sua presunta violazione del ‘gag order’ che gli vieta di fare commenti su testimoni, giurati, procuratori e staff giudiziario del processo per il caso pornostar.