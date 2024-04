New York. Processo a Trump. Parla l’ex amico Pecker che lo aiutò nella campagna presidenziale denigrando gli avversari

AgenPress – David Pecker, ex amico del tycoon ed editore del tabloid National Enquire, ha ammesso che in un incontro alla Trump Tower nell’agosto 2015 Trump e il suo avvocato Michael Cohen gli chiesero cosa potesse fare “per aiutare la campagna” presidenziale di The Donald.

Pecker ha testimoniato che il National Enquirer ha diffuso articoli negativi sugli oppositori di Trump alle primarie repubblicane del 2016, incluso il senatore del Texas Ted Cruz. Al dirigente editoriale è stato appena chiesto di un articolo dell’Enquirer in cui si sosteneva che il padre del parlamentare repubblicano, Rafael Cruz, era associato a Lee Harvey Oswald prima dell’assassinio del presidente John F. Kennedy nel 1963.

Pecker ha affermato che l’ex redattore capo dell’Enquirer Dylan Howard e il dipartimento di ricerca della rivista avevano lavorato all’articolo. “Abbiamo mescolato le foto e l’immagine diversa con Lee Harvey Oswald… abbiamo mescolato le due cose insieme”, ha testimoniato Pecker. “È così che la storia è stata preparata – creata, direi.”

Nel pieno delle primarie repubblicane del 2016, Trump ha fatto riferimento a quell’articolo dell’Enquirer per sostenere la sua teoria del complotto, affermando che l’affermazione del tabloid di avere prove fotografiche di un legame tra l’anziano Cruz e Oswald era credibile.

Pecker ha testimoniato che il suo accordo con Trump e Cohen non è stato messo per iscritto. Si trattava essenzialmente di un accordo tra amici.

Tuttavia, Pecker mise rapidamente in atto un piano. Quando è tornato nel suo ufficio, Pecker ha incontrato l’ex redattore capo del National Enquirer Dylan Howard. Pecker ha descritto l’incontro alla Trump Tower a Howard, delineando l’accordo e descrivendo l’accordo come “altamente privato e confidenziale”.

“Non volevo che nessun altro sapesse quale fosse l’accordo che avevo”, ha testimoniato Pecker. “Ecco perché l’ho tenuto, ecco perché lo volevo molto confidenziale.”

Pecker ha chiesto a Howard di informare i capi degli uffici della West Coast e della East Coast del tabloid che qualsiasi storia arrivata su Trump o sulle elezioni del 2016 deve essere esaminata e portata direttamente a Pecker – e “dovrà essere portata a Cohen”, la pubblicazione. il dirigente ha testimoniato.

Sebbene Pecker abbia avuto molte interazioni personali con Trump nel corso degli anni, l’ex editore del National Enquirer ha affermato di aver lavorato anche a stretto contatto con Michael Cohen, allora avvocato di Trump.

Descrivendo un incontro dell’agosto 2015 con Trump, Cohen e l’allora aiutante di Trump Hope Hicks alla Trump Tower, Pecker ha spiegato come potrebbe essere una risorsa per Trump.

Ha spiegato che avrebbe potuto “pubblicare storie positive su Trump, e io avrei pubblicato storie negative sui suoi avversari, e ho detto che sarei stato anche gli occhi e le orecchie”.

Se avesse sentito “qualcosa di negativo” su Trump, o casi di “donne che vendono storie”, Pecker ha detto che “avrebbe informato Michael Cohen”. Da lì, Pecker ha detto che le storie potrebbero essere acquistate e “uccise”, nel senso che rimarrebbero inedite.

“Prima di quell’incontro dell’agosto 2015, avevi mai acquistato una storia su Trump per non stamparla?” ha chiesto Steinglass, il pubblico ministero. “Uh, no”, disse Pecker.

“E Cohen quindi sarà in grado di ‘uccidere’ quelle storie in un altro magazine o di non farle pubblicare o di farle acquistare da qualcun altro”, ha testimoniato di aver detto all’epoca. “Pensavo che fosse di reciproco vantaggi. Avrebbe aiutato la sua campagna e anche me”, ha aggiunto. Pecker ha affermato che il suo accordo con Trump non fu messo per iscritto perché “era solo un’intesa tra amici”. L’ex editore ha raccontato che Trump fu contento quando gli disse che avrebbe continuano a pubblicare storie negative su Bill e Hillary Clinton (quest’ultima rivale del tycoon nelle elezioni del 2016).