Usa. Biden telefona a Zelensky: subito nuovi aiuti militari importanti. Continua il sostegno all’Ucraina

AgenPress – Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il quale gli ha promesso l’invio, a breve, di “nuovi aiuti militari importanti”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Biden ha sottolineato “l’impegno continuo degli Stati Uniti al fianco dell’Ucraina” e ha annunciato che fornirà presto “nuovi significativi pacchetti di assistenza alla sicurezza per soddisfare le esigenze dell’Ucraina non appena il Senato approverà il supplemento sulla sicurezza nazionale”. Il presidente americano ha poi affermato che “l’assistenza economica degli Stati Uniti aiuterà a mantenere la stabilità finanziaria dell’Ucraina, a ricostruire le infrastrutture critiche dopo gli attacchi russi e a sostenere le riforme sulla via dell’integrazione euro-atlantica”.