Regionali Basilicata. Affluenza al 49,80%. Instant Poll di Telenorba: Bardi 53-57%, Marrese 41-45%

AgenPress – E’ stata del 49,80% degli aventi diritto al voto l’affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata. Nel 2019, quando si votò solo la domenica, era stata del 53,52. In provincia di Potenza l’affluenza è stata del 47,92%(52,40 nel 2019), in provincia di Matera del 54,08 (56,03 nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza affluenza al 63,28% (rispetto al 68,79 del 2019), a Matera al 55,60 (rispetto al 59,89 del 2019).

Poco dopo le 17 sono arrivati i risultati dei primi due seggi (su 682): il candidato del centrodestra appare nettamente in vantaggio sul candidato di centrosinistra. Ovviamente si tratta di un primissimo dato reale, statisticamente ancora non indicativo.

Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le Regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centro-destra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centro-sinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell’1-3%.

La coalizione del centrodestra, sempre secondo gli Instant Pool di Yoodata commissionati da Telenorba, ottiene tra il 53 e il 57%, con Fratelli d’Italia tra il 23 e il 27%, Forza Italia 12- 16% e Lega 4-8%. La coalizione di centro-sinistra ottiene tra il 41 e il 45%: Pd 15-19%, Movimento 5 Stelle 14-18%, Basilicata Casa Comune 4-6%. Volt invece ottiene tra l’1 e il 3%. Secondo l’Istant Pool di Yoodata per Telenorba Fratelli d’Italia risulterebbe il primo partito della Basilicata, seguito da Pd, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Dal sondaggio emerge che il 52% degli elettori ha deciso per chi votare più di un mese fa e il 19% in cabina elettorale. Ad influenzare la scelta è stato per il 37% il candidato Presidente della Regione, il 20% il partito o la coalizione, il 17% gli argomenti del programma e appena il 12% il candidato consigliere.