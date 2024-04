Usa. Passa alla Camera il disegno di legge per gli aiuti all’Ucraina. Il 23 aprile si vota al Senato. Biden invita a fare presto

AgenPress – Dopo mesi di dispute politiche al Congresso la Camera degli Stati Uniti ha approvato il pacchetto di aiuti esteri da 61 miliardi di dollari, estremamente necessario, per l’Ucraina.

Ma mentre Kiev ha tirato un sospiro di sollievo alla notizia, le prossime settimane rimangono precarie poiché il Senato deve sostenere il disegno di legge e le forniture devono ancora raggiungere l’Ucraina mentre la Russia probabilmente intensificherà la sua offensiva in corso.

Il prossimo passo immediato è un altro voto al Senato degli Stati Uniti il ​​23 aprile prima che il disegno di legge venga inviato al presidente Joe Biden per essere convertito in legge.

Tutti i segnali indicano che questa parte del processo procedurale sarà rapida e non avrà nulla a che vedere con il tortuoso processo che il disegno di legge ha portato alla Camera.

Il Senato aveva già approvato una versione del disegno di legge a febbraio e sia i legislatori democratici che quelli repubblicani avevano chiesto al presidente della Camera Mike Johnson di portare il disegno di legge alla Camera per una votazione.

Parlando il 20 aprile, il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato: “Il compito che abbiamo davanti è urgente. Tocca ancora una volta al Senato fare la storia”.

Il presidente Biden ha già segnalato che firmerà il disegno di legge una volta che il Congresso lo avrà approvato.

“Esorto il Senato a inviare rapidamente questo pacchetto sulla mia scrivania in modo che io possa firmarlo come legge e possiamo inviare rapidamente armi ed equipaggiamenti all’Ucraina per soddisfare le loro urgenti necessità sul campo di battaglia”.

Il pacchetto di aiuti prevede 60,84 miliardi di dollari per assistere l’Ucraina, di cui 13,8 miliardi di dollari per l’acquisto di armi avanzate da parte dell’Ucraina, 13,4 miliardi di dollari per ricostituire le scorte statunitensi, 11 miliardi di dollari per sostenere gli alleati statunitensi nella regione e altri 13,8 miliardi di dollari per acquistare sistemi di difesa statunitensi per l’Ucraina.

Si tratta di un’enorme quantità di materiale, parte del quale è già imballato e pronto per la spedizione .

Funzionari della difesa statunitensi senza nome hanno detto a Politico all’inizio della settimana che il Pentagono aveva già preparato spedizioni di armi e attrezzature in previsione dell’approvazione della legge.

Alcuni degli equipaggiamenti proposti – comprese le munizioni di artiglieria e le difese aeree di fondamentale importanza – erano già di stanza nei paesi europei e potrebbero raggiungere l’Ucraina in pochi giorni.

Parlando il 18 aprile, il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, ha affermato che gli Stati Uniti hanno “una rete logistica molto solida che ci consente di spostare materiale molto rapidamente”.

“Certamente comprendiamo e apprezziamo l’urgenza e siamo pronti a muoverci rapidamente”. Altri aiuti militari arriverebbero probabilmente nelle settimane successive.

Sebbene il contenuto esatto degli aiuti non sia pubblico, due dei beni più importanti che saranno sicuramente tra quelli diretti per primi all’Ucraina sono i proiettili di artiglieria e le difese aeree.

La diminuzione delle forniture di munizioni di artiglieria standard NATO da 155 mm da parte dell’Ucraina è stata ampiamente segnalata e persino attribuita alla caduta di Avdiivka nelle mani delle forze russe.

Sebbene nelle ultime settimane le nazioni europee abbiano avuto un certo successo nel procurare più proiettili per l’Ucraina, non sono state nelle quantità necessarie per spostare l’attuale dominio della Russia nella potenza di fuoco dell’artiglieria.

L’afflusso di aiuti militari statunitensi dovrebbe consentire all’Ucraina di mantenere la prima linea e smorzare la grande offensiva russa prevista per giugno , riferisce l’ISW.

Ma a lungo termine, molto dipenderà da ulteriori aiuti da parte degli alleati dell’Ucraina e dalla capacità della Russia di mobilitare sia la popolazione che la base industriale per promuovere lo sforzo bellico del Cremlino.

“La probabile ripresa dell’assistenza di sicurezza statunitense all’Ucraina è un punto di svolta critico nella guerra in Ucraina, ma il Cremlino, l’Occidente e l’Ucraina hanno ancora ulteriori decisioni da prendere che determineranno il carattere e l’esito dei combattimenti”.