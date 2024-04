Hallissey (Radicali Italiani): “Con Stati Uniti d’Europa è possibile cambiare l’Europa”

AgenPress. Abbiamo depositato questa mattina il simbolo degli Stati Uniti d’Europa, una lista che vuole mettere al centro del dibattito il federalismo, la prospettiva di una maggiore integrazione europea. È l’unione di diverse tradizioni, liberale, socialista, la nostra radicale. Vogliamo rendere Renew Europe il terzo gruppo al Parlamento Europeo.

Entriamo con convinzione ed entusiasmo in una lista che è l’unica risposta possibile all’ondata sovranista, l’unica in grado di rilanciare con forza la visione unitaria e federalista dell’UE.

È fondamentale mettere al centro la riforma delle istituzioni europee e non il dibattito italiota, perché questo è il momento in cui non solo è necessario ma anche possibile cambiare l’Europa.

Lo ha detto il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey parlando con i cronisti al Viminale dopo la consegna del simbolo.