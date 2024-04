Europee. Giuseppe Conte ha depositato i contrassegni al Viminale. Nel logo la parola #pace. “Non ci sarà il mio nome”

AgenPress – La scritta Movimento 5 stelle 2050 e #pace. Il leader M5s Giuseppe Conte ha mostrato ‘In mezz’ora’ su Raitre il simbolo per le Europee, “non ci sarà il mio nome nel simbolo”, poi depositato al Viminale. Con lui Vito Crimi e Alfonso Colucci.

Riguardo all’approccio di M5s verso l’Europa ha sottolineato come il partito “sta attraversando una fase più matura” rispetto a quando “doveva sgomitare per entrare nel sistema politico italiano ora abbiamo la responsabilità e l’onore di aver portato la svolta in Europa con Next Generation Eu”. Conte ha parlato a proposito dell’atteggiamento pentastellato di un “europeismo critico di chi va e non segue il mainstream” ma “dimostra la credibilità ai tavoli”.

“Lasciamo ad altri le discussioni su dove scrivere il nome del leader o in quale circoscrizione candidarlo per prendere più voti. Io non farò votare il mio nome nella scheda elettorale perché sono stato già eletto al Parlamento italiano e non intendo prendere in giro gli elettori. Per queste Europee scriviamo sul nostro simbolo la parola per cui siamo stati e saremo in prima linea in Europa: #pace”, scrive sui social.

“Ci hanno attaccato, ci hanno infangato, hanno lavorato per dividerci e poi cancellarci per il nostro impegno sulla pace. Non abbiamo mai smesso, tuttavia, di affermare che la soluzione in Ucraina non sono gli invii di armi a oltranza ma i negoziati di pace. Anche a costo di essere l’unica forza politica italiana a votare per questo qualche settimana fa al Parlamento europeo. Non abbiamo mai smesso di dire, sin dal primo minuto, che di fronte alla carneficina a Gaza serve un’Italia in prima linea per il cessate il fuoco e non le astensioni del governo italiano. Chi sceglierà di votare gli europarlamentari del MoVimento 5 Stelle sceglierà di mandare in Europa dei ‘costruttori di pace’, pronti a battersi senza sosta contro la follia della corsa alle armi per una guerra a oltranza”.