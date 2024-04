Aiuti all’Ucraina. Kuleba: “Una brutta giornata per Putin”

AgenPress. “Una brutta giornata per Putin”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sul social network X (ex Twitter) in merito alla decisione presa negli Stati Uniti di finanziare altri aiuti all’Ucraina.

Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha iniziato la guerra di aggressione il 24 febbraio 2022. Kuleba ha ringraziato gli Stati Uniti – come il presidente Zelenskyj prima di lui – per l’aiuto promesso. “Gli Stati Uniti hanno riaffermato la propria leadership globale”, ha scritto Kuleba.