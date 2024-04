Usa. Camera approva pacchetto aiuti per Taiwan e Indo-Pacifico per scoraggiare la Cina

AgenPress – La Camera Usa ha approvato gli aiuti a Taiwan, nell’ambito di un più ampio pacchetto ora in votazione anche a favore di Ucraina e Israele.

Si tratta di 8 miliardi per rafforzare la politica americana nell’Indo-Pacifico contrastando la crescente influenza cinese: 3,3 miliardi per sviluppare nuove infrastrutture per i sommergibili, 2 miliardi di finanziamenti militari a Taiwan e altri alleati chiave della regione, e 1,9 miliardi per riapprovvigionare gli arsenali Usa con il materiale bellico fornito a Taipei e ad altri alleati nell’Indo-Pacifico.

Il finanziamento è destinato principalmente a scoraggiare l’aggressione cinese nella regione, in particolare contro Taiwan.