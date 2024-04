Usa. Biden: pacchetto aiuti ad Ucraina, Israele e Indo-Pacifico invia un “messaggio chiaro” sulla leadership americana

AgenPress – Joe Biden ha ringraziato lo speaker della Camera Mike Johnson, il leader dem alla Camera Jeffries e la coalizione bipartisan di deputati alla Camera che, approvando gli aiuti all’Ucraina, a Israele e all’Indo-Pacifico, “hanno votato per mettere la nostra sicurezza nazionale al primo posto” e ha sollecitato il Senato ad approvare rapidamente il pacchetto e a mandarlo sulla sua scrivania per la firma “in modo da poter inviare subito armi ed equipaggiamento” a Kiev.

Biden ha dichiarato che l’approvazione da parte della Camera dei progetti di legge sugli aiuti esteri invia un “messaggio chiaro” sulla leadership americana al mondo.

“Oggi, i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sul potere della leadership americana sulla scena mondiale. In questo punto di svolta critico, si sono riuniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando la legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho lottato per mesi”, ha affermato Biden.

“Esorto il Senato a inviare rapidamente questo pacchetto sulla mia scrivania in modo che io possa firmarlo come legge e possiamo inviare rapidamente armi ed equipaggiamenti in Ucraina per soddisfare le loro urgenti esigenze sul campo di battaglia”