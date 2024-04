Ucraina. Zelensky: “Grazie America!” per gli aiuti. “Pace e sicurezza possono essere raggiunte solo attraverso la forza”. 

AgenPress – La Camera bassa del Congresso degli Stati Uniti ha adottato l’HR8035 “Ukraine Security Supplemental Stanziamenti Act, 2024”, che prevede più di 60 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina.

Il voto si è svolto sabato nell’ambito di un pacchetto di quattro progetti di legge che prevedono aiuti esteri agli alleati e partner degli Stati Uniti, riferisce il corrispondente di Ukrinform.

Il disegno di legge ha visto il sostegno di 311 rappresentanti, mentre 112 legislatori si sono espressi contro e uno ha votato come “presente”. Per approvare il disegno di legge era necessaria la maggioranza semplice di 218 seggi.

Prima della votazione principale si è votato sugli emendamenti presentati dai repubblicani, che proponevano di ridurre gli aiuti all’Ucraina o di cancellarli del tutto. Tutti gli emendamenti sono stati respinti dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti di entrambi i partiti. Inoltre, il membro del Congresso del GOP Keith Self ha tentato di utilizzare la procedura di restituzione del disegno di legge in commissione per un riesame, che è stata immediatamente annullata da altri legislatori.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ringraziato la Camera. “Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson, per una decisione che mantiene la storia in corso”, ha scritto Zelensky su X.

“La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l’America contribuirà a proteggerle”, ha affermato Zelensky nel post. “Il vitale disegno di legge sugli aiuti statunitensi approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti. La pace e la sicurezza possono essere raggiunte solo attraverso la forza”.

“Ci auguriamo che i progetti di legge vengano sostenuti al Senato e inviati al presidente Biden per essere esaminati. Grazie, America!”