Ucraina. Zelensky: gli ucraini non si arrenderanno mai. Putin ha paura di noi. E’ uno psicopatico che minaccia le armi nucleari

AgenPress – “Credimi, Putin ha molta paura di noi, ne sono sicuro perché è una persona insicura di per sé con un grande esercito, un grande stato con una tale profondità di armi nucleari non minaccia mondo, le persone coraggiose non minacciano la civiltà con armi nucleari, l’esistenza della Terra, tutti gli esseri viventi, quindi, per me, lo psicotipo di questo “tipo” è assolutamente chiaro e comprendendo questo, dobbiamo restare fermamente sulla nostra terra”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un”intervista ai media brasiliani ripresa dall’Ukrainska Pravda.

Zelensky ha sottolineato che, nonostante la stanchezza, gli ucraini non si arrenderanno e non capitoleranno davanti alla Federazione Russa.

“La fede in Ucraina non è scomparsa dall’Ucraina, la fiducia delle persone nelle forze armate e in se stesse non va da nessuna parte. Per quanto riguarda la stanchezza, non mentirò: c’è, ma puoi affrontarla in modo diverso, siamo tutti persone vive. Anche quando vai al lavoro che ami, la sera torni a casa stanco, ma ciò non significa che non andrai al lavoro la mattina”.

Ha sottolineato che gli ucraini non rinunceranno al progetto di aderire all’Unione Europea e di proteggere i propri valori.

“Non siamo nemmeno di fronte a una scelta del genere. Queste sono storie che vengono dalla Russia: che in Ucraina va tutto male e l’iniziativa è nelle mani dei russi. Questo non è del tutto vero. I russi hanno le armi in mano. che oggi sono più grandi dell’importo che hanno nelle mani dei nostri militari. Ma questo è un momento così, non sarà facile. Tutto l’aiuto verrà dato, passo dopo passo, le armi torneranno contatevi, lotteremo per tutto“, ha sottolineato Zelensky.

Ha aggiunto che per la Russia, a differenza dell’Ucraina, “le persone non sono importanti, le vittorie sono importanti per loro, e non per la Russia, hanno bisogno delle vittorie per Putin”. E per Putin, la vittoria “è la restaurazione dell’Unione Sovietica distruggendo altri popoli e altri paesi indipendenti”.

“Pertanto, l’Ucraina non si ritirerà da nessuna parte. E vediamo, abbiamo le tecnologie adeguate, stiamo lottando affinché ci siano forniture da parte dei partner. Non tutto è facile, non c’è euforia, ma nessuno si arrende”.