Europee, Battistoni (FI): “Candidatura Tajani per rafforzare Italia nella famiglia del PPE”

AgenPress. “La scelta del nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani di candidarsi alle prossime elezioni europee come capolista in tutte le circoscrizione, escluse le Isole dove Forza Italia sarà rappresentata da Caterina Chinnici, è una scelta responsabile, fatta per il bene del partito e soprattutto per rafforzare la visione europeista, centrista, atlantista e liberale dell’Italia nella famiglia politica del PPE”.

Lo ha dichiarato il Responsabile dell’Organizzazione del partito e deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni in occasione del Consiglio Nazionale.

“Il voto del 8 e 9 giugno – ha proseguito – sarà un voto storico sia per l’Europa che per l’Italia. Saranno elezioni che potrebbe consentire la nascita di una nuova maggioranza, diversa da quella attuale, consentendo a Forza Italia di giocare un ruolo da protagonista e di incidere profondamente nelle scelte europee”.

“Grazie alla grande generosità dimostrata dal vice premier Tajani, Forza Italia è un partito vivo e sempre più attrattivo che continua il progetto del nostro amato Presidente Berlusconi e che in pochi mesi è riuscito a costruire attorno a sé un interesse di valori comuni nei quali molte liste civiche si sono riconosciute, e che, in queste elezioni europee, ha visto anche storici partiti politici come Noi Moderati e il Svp credere in progetto basato su idee, storia e valori comuni”.

“Grazie a questo lavoro che ha visto tutto il partito e tutti i suoi dirigenti uniti verso un obiettivo comune, sono ottimista per il futuro di Forza Italia e sono convinto che la soglia del 10% sarà raggiunta e probabilmente superata. C’è grande entusiasmo da parte dei cittadini verso il partito e questa sensazione positiva è sicuramente un buon segnale per le elezioni di giugno”, ha concluso Battistoni.