Usa. La Camera vota sugli aiuti a Ucraina e Israele e Taiwan. Johnson: impedire che Putin marci verso l’Europa

AgenPress – La Camera ha votato 316-94 per raccogliere voti su quattro progetti di legge separati che includono aiuti a Ucraina e Israele, un buon segno per le prospettive che il Congresso approvi i finanziamenti statunitensi per i due paesi dopo mesi di ritardo e scontri partigiani.

Il presidente Mike Johnson, di fronte a una forte opposizione da parte dei membri di destra, ha ricevuto un aiuto cruciale dai democratici per andare avanti con le votazioni. Più democratici (165) che repubblicani (151) hanno votato per approvare la “ regola ”, un passaggio procedurale per impostare i voti, tra i quali la fronda trumpiana resta ostile agli aiuti a Kiev.

I disegni di legge prevedono 61 miliardi per l’Ucraina (di cui 23 per rifornire gli arsenali Usa), 26 per Israele (di cui 9 per aiuti umanitari) e 8 per l’Indo-Pacifico (compresa Taiwan).

La mossa dà il via alle quattro votazioni della Camera previste sabato pomeriggio: una sugli aiuti a Israele, un’altra sugli aiuti all’Ucraina, un’altra sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico e un quarto disegno di legge che include un disegno di legge progettato per vietare TikTok negli Stati Uniti se non si disinveste da il suo proprietario con sede in Cina, nonché varie priorità di sicurezza nazionale. Se passassero, le misure verrebbero confezionate insieme e inviate al Senato controllato dai democratici.

Nel loro insieme, le misure di aiuto estero ricordano da vicino il pacchetto di sicurezza nazionale da 95 miliardi di dollari promosso dal presidente Joe Biden. Il Senato dovrebbe approvarla nuovamente, a causa di alcune differenze rispetto alla versione approvata dalla Camera alta a febbraio.

“Il mondo sta osservando ciò che fa il Congresso. Approvare questa legislazione manderebbe un messaggio potente sulla forza della leadership americana in un momento cruciale”, ha detto venerdì l’ufficio bilancio della Casa Bianca in una dichiarazione in cui approva il pacchetto della Camera. “L’Amministrazione sollecita entrambe le camere del Congresso a inviare rapidamente questo pacchetto di finanziamenti supplementari sulla scrivania del Presidente.”

La mossa della Camera ha fatto seguito al voto di 9-3 del Comitato per le Regole di giovedì scorso che ha mandato in aula i progetti di legge per una votazione finale, con i rappresentanti Thomas Massie, R-Ky., Chip Roy, R-Texas e Ralph Norman, RS.C., rompendo con Johnson per votare contro. Ma tutti e quattro i democratici della commissione hanno votato a favore della regola e l’hanno salvata, una mossa estremamente insolita per il partito di minoranza.

“Controlliamo solo una camera, e io ne ho a malapena il controllo”, ha detto Johnson giovedì su Newsmax, spiegando perché non poteva includere le misure repubblicane sull’immigrazione nel pacchetto come alcuni volevano. “Il Senato non porterà avanti la nostra legislazione e il presidente non la firmerà… Ho una manciata di repubblicani, almeno, che non proporranno una regola per portarla in aula per combinarla con l’Ucraina e i finanziamenti a Israele non lo faranno. E quindi se non ho voti repubblicani, significa che dobbiamo avere voti democratici”.

La decisione di Johnson di andare avanti con i conti arriva da due dei suoi membri: Massie e la rappresentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga. – minacciano di rimuoverlo dalla carica di relatore. Loro e molti altri conservatori della Camera si oppongono a ulteriori aiuti all’Ucraina.

“Vedremo cosa succede. Farò il mio lavoro. Non mi faccio scoraggiare dalle minacce”, ha detto Johnson venerdì. “Faremo la cosa giusta e lasceremo che le chips cadano dove possono.”

Ma Johnson, che l’anno scorso si era opposto agli aiuti all’Ucraina prima di diventare portavoce, ora afferma di ritenere che siano “di fondamentale importanza”, sulla base delle informazioni e dei briefing che ha ricevuto da allora.

“Penso che Vladimir Putin continuerebbe a marciare attraverso l’Europa se gli fosse permesso”, ha detto ai giornalisti questa settimana.

“Preferirei mandare proiettili in Ucraina piuttosto che ragazzi americani”, ha detto Johnson, aggiungendo che suo figlio entrerà nell’Accademia Navale questo autunno. “Questo è un esercizio di fuoco per me, così come lo è per tante famiglie americane. Questo non è un gioco, non è uno scherzo.”

Il quarto disegno di legge include una disposizione per costringere ByteDance, con sede in Cina, a vendere TikTok entro nove mesi, che il presidente può estendere fino a un anno, altrimenti dovrà affrontare un divieto negli Stati Uniti. La disposizione, che ha il consenso del Senato e il sostegno di Biden, avvicina TikTok più che mai al divieto nel paese.

I democratici hanno elogiato la mossa di procedere al voto della Camera, sottolineando il ruolo chiave del loro partito.

“È vitale che il Congresso agisca per inviare assistenza per sostenere l’Ucraina e respingere l’aggressione russa”, ha detto il deputato Don Beyer, D-Va., su X. “Potremmo essere in minoranza, ma non lasceremo che questa missione urgente fallisca. I democratici stanno facendo quello che serve per assicurarsi che l’Ucraina riceva aiuto”.