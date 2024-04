New York. Uomo si dà fuoco davanti al tribunale dove si svolge il processo a Trump. Polizia: è “un cospirazionista”

AgenPress – Un uomo si è dato fuoco venerdì davanti al tribunale di New York dove si stava svolgendo lo storico processo segreto di Donald Trump.

Un testimone presente sulla scena ha detto di aver prima sentito l’uomo lanciare opuscoli in aria, poi di averlo visto bagnarsi da una lattina e darsi fuoco.

L’uomo, Maxwell Azzarello, è stato gravemente ustionato e portato in ospedale in condizioni critiche, hanno detto i funzionari.

La polizia di New York ha affermato che non ci sono minacce alla sicurezza pubblica, ma gli artificieri della polizia di New York stanno perlustrando l’area con grande cautela.

Azzarello ha tirato fuori degli opuscoli dallo zaino e li ha lanciati in giro per il parco prima di tirare fuori una bomboletta, versarsi addosso un liquido e darsi fuoco, ha detto Jeffrey Maddrey, capo del dipartimento della polizia di New York, in una conferenza stampa.

Alla fine è caduto a terra e civili, polizia e agenti del tribunale sono corsi nel parco per cercare di spegnere l’incendio.

Gli opuscoli sembravano essere “basati sulla propaganda”, hanno detto i funzionari. Sembrava che Azzarello non stesse prendendo di mira nessuna persona o gruppo in particolare, hanno detto i funzionari, descrivendolo come un “teorico della cospirazione”.

Azzarello è di St. Augustine, in Florida, ed è arrivato a New York all’inizio della settimana, hanno detto i funzionari. Sembra che abbia agito da solo, hanno detto i funzionari.

“Siamo molto preoccupati”, ha detto Maddrey. La polizia di New York rivedrà il protocollo di sicurezza a causa della “gravità dell’evento in corso”, riferendosi al processo Trump.

Trump si trova ad affrontare accuse di reato relative a un pagamento in denaro del 2016 all’attrice di film per adulti Stormy Daniels. È la prima volta nella storia che un ex presidente degli Stati Uniti viene processato con accuse penali.