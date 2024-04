New York. Donald Trump sotto processo per il pagamento ad una pornostar. Completata la giuria

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump è sotto processo a New York City, dove deve affrontare accuse di reato relative a un pagamento in denaro del 2016 all’attrice di film per adulti Stormy Daniels. È la prima volta nella storia che un ex presidente degli Stati Uniti viene processato con accuse penali.

Trump lo scorso aprile si è dichiarato non colpevole di un atto d’accusa di 34 capi d’accusa che lo accusava di falsificazione di documenti aziendali in relazione a un pagamento in denaro nascosto che il suo allora avvocato Michael Cohen aveva fatto a Daniels per aumentare le sue prospettive elettorali nelle elezioni presidenziali del 2016.

Il giudice Juan Merchan ha iniziato la sessione pomeridiana della corte ma non ha menzionato l’ incidente della persona che si è data fuoco nel parco di fronte al tribunale, e Trump non ha risposto alle domande sull’incidente quando gli è stato chiesto da un giornalista nel corridoio fuori dall’aula.

Il giudice prevede di tenere un’udienza a Sandoval questo pomeriggio per determinare i limiti del controinterrogatorio di Trump se deciderà di testimoniare.

In un documento presentato all’inizio di questa settimana, i pubblici ministeri hanno affermato di aver pianificato di interrogare l’ex presidente sulle sue passate cause civili, tra cui la sentenza per frode aziendale da 464 milioni di dollari, le cause per diffamazione e percosse intentate da E. Jean Carroll e una causa intentata da Trump contro Hillary Clinton sostenendo che lei cospirato per truccare le elezioni del 2016.

“Abbiamo una giuria completa”, ha detto il giudice Merchan dopo che sono stati selezionati i giurati alternativi 5 e 6. Il giurato supplente n. 5 è originario del Texas e ha trascorso quattro anni a New York. Lavora in operazioni creative per un’azienda di abbigliamento e adora concerti, ristoranti e musica.

I pubblici ministeri vogliono anche interrogare Trump sul processo penale del 2022 della Trump Organization per evasione fiscale e sulla causa civile contro la Trump Foundation per uso improprio di donazioni di beneficenza per promuovere gli interessi politici di Trump.

Trump è seduto al tavolo dell’avvocato tra i suoi avvocati Emil Bove e Todd Blanche. Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg non è presente in aula.

Trump ha presentato un nuovo appello d’urgenza per cambiare la sede del suo processo penale.

Questo pomeriggio è prevista la discussione orale per decidere se il processo debba essere temporaneamente sospeso.

Si prevede che la mozione citi alcune delle risposte fornite dai potenziali giurati durante il processo di selezione della giuria.

I precedenti tentativi di Trump di spostare il processo fuori Manhattan sono falliti.