AgenPress – La Banca centrale europea è pronta a dare un ordine all’italiana UniCredit (CRDI.MI), apre una nuova scheda di ridurre i suoi affari con la Russia, hanno detto due persone a conoscenza delle discussioni, mentre l’autorità di regolamentazione esercita pressioni per soffocare i legami finanziari europei con Mosca.

Le richieste alla seconda banca europea più grande in Russia sarebbero simili a quelle che la BCE chiede alla Raiffeisen Bank International (RBI) austriaca (RBIV.VI) , apre una nuova scheda , la più grande banca occidentale attiva nel paese, hanno detto a Reuters, chiedendo l’anonimato perché la questione è confidenziale.

Lo riferisce la Reuters citando due fonti vicine alla vicenda.

Le condizioni della Bce per UniCredit saranno identiche a quelle avanzate dalla Raiffeisen Bank International, che in precedenza aveva segnalato possibili pressioni da parte della Banca europea per una radicale riduzione della sua quota sul mercato russo.

Secondo la bozza di requisiti della BCE per Raiffeisen Bank International, i prestiti alla clientela diminuiranno significativamente entro il 2026, al 65% rispetto al terzo trimestre del 2023, così come i pagamenti internazionali dalla Russia.

La Bce e UniCredit non hanno voluto commentare.

Giovedì la RBI ha dichiarato che la BCE le chiederà di tagliare i prestiti e i pagamenti in Russia entro un termine prestabilito.