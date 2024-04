Consiglio Ue. Par condicio. Meloni, l’emendamento è stato votato dai partiti che sono attualmente all’opposizione

AgenPress – “Quelli della par condicio, sono emendamenti che sono stati votati dagli attuali partiti di opposizione, sa perché? Perché ricalcano la legge”.

Così Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo straordinario. “No, scusi, parliamo del merito, perché io il merito lo conosco, spero che lo conosca bene anche lei, se no continuiamo a raccontare delle cose false. Siccome io il merito lo conosco bene, l’emendamento è stato votato dai partiti che sono attualmente all’opposizione. Perché? Perché ricalca la legge in vigore da diversi anni, legge sulla quale nessuno ha mai detto nulla, quindi va bene la par condicio come c’era? Poi se vuole discutiamo ‘è giusto o non è giusto’, ma non discutiamo sul fatto che qualcuno vuole impedire a qualcun altro di parlare, perché altrimenti io dovrei dire che a me è stato impedito di parlare tutti gli anni in cui ero all’opposizione ma non lo dico. E potrei parlare su questo perché voglio dire, oggi si parla, Telemeloni, Rai, ma quando l’unico partito di opposizione per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana e della Rai fu cacciato dal Consiglio Amministrazione della Rai e non era rappresentata la Rai non mi pare che nessuno si sia stracciato le vesti. Quindi vi prego di non farmi le lezioni sulla democrazia.”.