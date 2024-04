Casa Bianca. Se Congresso approva aiuti, subito invio armi a Kiev. Paesi Baltici: sostegno per il nostro futuro comune

AgenPress – Il Pentagono è pronto a inviare rapidamente attrezzature militari all’Ucraina se il Congresso approverà il disegno di legge sugli aiuti, il cui voto è previsto questo fine settimana.

Dopo mesi di ritardi, il 17 aprile il presidente della Camera Mike Johnson ha dichiarato che avrebbe portato avanti la votazione al Congresso su una serie di progetti di legge sugli aiuti esteri a Israele, Ucraina e Taiwan. Il voto è previsto per il 20 aprile.

Il disegno di legge ha approvato un importante passo procedurale il 19 aprile, superando l’opposizione repubblicana e consentendo il voto.

Funzionari della difesa statunitensi senza nome hanno detto a Politico che il Pentagono stava già preparando un pacchetto di assistenza militare nella speranza che il disegno di legge venisse approvato.

Secondo uno dei funzionari, parte dell’equipaggiamento militare proposto si trova in Europa e potrebbe raggiungere l’Ucraina entro pochi giorni dal voto positivo, mentre altro materiale richiederebbe probabilmente alcune settimane.

I funzionari hanno affermato che le consegne di armi includerebbero artiglieria e difese aeree. La tempistica accelerata è stata ripresa dal portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, nei commenti di una conferenza stampa il 18 aprile.

Gli Stati Uniti hanno una “rete logistica molto solida che ci consente di spostare materiale molto rapidamente”, ha affermato Ryder. “Certamente comprendiamo e apprezziamo l’urgenza e siamo pronti a muoverci rapidamente”.

I presidenti dei Parlamenti di Lituania (Viktorija Cmilyte-Nielsen), Lettonia (Daiga Mierina) ed Estonia (Lauri Hussar) hanno inviato ieri al presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati uniti, Mike Johnson, una lettera congiunta in cui ringraziano il collega americano per la mediazione effettuata tra repubblicani e democratici e invitano i membri della Camera a sostenere ulteriormente Kiev. “Speriamo che il Congresso prenda la decisione giusta e approvi il pacchetto di aiuti di cui l’Ucraina ha disperatamente bisogno per affrontare tiranni e aggressori e garantire la nostra sicurezza collettiva”, si legge nella lettera. “Il sostegno all’Ucraina è un investimento per il nostro futuro comune”.