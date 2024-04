Vertice Ue. Zelensky ai leader: ora dateci le difese aeree. Meritiamo stessa difesa di Israele

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto una telefonata con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg per discutere lo stato di avanzamento delle iniziative volte a rafforzare la difesa aerea e fornire munizioni di artiglieria all’Ucraina.

Lo ha detto il capo dello Stato in un post su Telegram.

“Ho parlato con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, il quale ha confermato che, su richiesta dell’Ucraina, il Consiglio Ucraina-NATO a livello dei ministri della difesa si riunirà il 19 aprile”.

Zelensky ha ringraziato il Segretario generale e i partner della NATO per la loro pronta risposta perché “l’Ucraina richiede passi immediati per rafforzare la sua difesa aerea”.

Ha anche informato il Segretario Generale dell’attacco missilistico mattutino degli occupanti russi contro un albergo a Chernihiv, nonché dell’impatto del terrorismo russo sul sistema energetico dell’Ucraina.

“Abbiamo anche discusso lo stato di avanzamento delle iniziative per fornire munizioni di artiglieria all’Ucraina”, ha aggiunto il presidente.

“l cieli ucraini e quelli dei nostri vicini meritano la stessa sicurezza. E ringrazio tutti coloro che percepiscono il nostro bisogno di sicurezza come un bisogno di sicurezza uguale per tutti, perché tutte le vite hanno lo stesso valore. La nostra capacità di difenderci dal terrore russo e le armi nelle mani dei nostri soldati sono qualcosa che funziona non solo per l’Ucraina, ma per tutti voi. E ringrazio ognuno di voi che lo capisce e agisce di conseguenza”.

“Giugno è il momento giusto per avviare effettivamente i negoziati di adesione con l’Ucraina. Dobbiamo quindi adottare un quadro negoziale e organizzare la prima conferenza intergovernativa. E non dimentichiamo l’energia della giustizia, che è il cuore della nostra Europa. Non dimentichiamo quanto la apprezziamo e quanto vogliamo mantenerla”.

“Le sanzioni contro la Russia per il suo terrorismo devono essere rafforzate. È giusto. I beni russi ora congelati dovrebbero essere utilizzati per proteggere le vite dal terrore russo. Anche questo è giusto. E vi prego di lavorare per limitare le entrate russe.”.

“L’Europa può garantire tolleranza zero per tutto ciò che dà alla Russia profitti per il terrore e la destabilizzazione. Anche questo sarà giusto. Ma sarà anche efficace. Ogni Paese che limita il commercio con la Russia, ogni dazio doganale che impedisce l’importazione di merci russe, ogni vostra azienda che abbandona la Russia – assicura la pace e la stabilità in Europa. Ora tutti noi dobbiamo superare Putin nella nostra determinazione – in modo che questa guerra cominci finalmente ad avviarsi verso una giusta conclusione”.