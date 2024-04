Iran. Violenze sessuali e percosse brutali: Ali Khamenei rinnova la violenta repressione dell’hijab

AgenPress – L’Iran ha iniziato a intensificare la repressione sulle restrizioni dell’hijab in diverse città la scorsa settimana, con arresti violenti segnalati in tutto il paese da parte di gruppi di opposizione e agenzie per i diritti umani.

L’aggressione intensificata contro le donne in tutto l’Iran arriva dopo che il regime ha annunciato il “Progetto Nour”. Il progetto, volto a “far fronte alle anomalie”, ha comportato una massiccia presenza della “Polizia della Moralità” in diverse città dallo scorso fine settimana.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, la polizia è stata incaricata di concentrarsi sui “comportamenti positivi” ed evitare il più possibile l’uso di “comportamenti negativi”. Rapporti provenienti dall’Iran suggeriscono che la repressione è stata violenta, comprendendo molestie sessuali, percosse, uso di taser, arresti diffusi e rottura di finestrini delle auto, tra le altre misure.

L’ intensificazione dell’applicazione dell’hijab è avvenuta appena una settimana dopo che il leader supremo iraniano Ali Khamenei ha affermato che mantenere l’uso dell’hijab è della “massima importanza” e ha accusato gli stranieri di “assumere” donne per non indossare l’hijab.

Un video pubblicato sui social media mostrava una donna che lottava contro la “Polizia della Moralità” mentre veniva caricata su un furgone.

Dina Ghalibaf, giornalista e studentessa dell’Università Beheshti di Teheran, è stata arrestata da casa sua martedì dopo aver pubblicato su X di essere stata detenuta e aggredita sessualmente dalla “Polizia morale” alla stazione della metropolitana Sadeghiyeh di Teheran all’inizio della settimana.

Ghalibaf ha detto che gli agenti della polizia morale l’hanno trattenuta violentemente e le hanno dato un incarico mentre cercava di accedere alla metropolitana in un post lunedì. Ha aggiunto che uno degli agenti ha fatto commenti offensivi nei confronti di Mahsa Amini e delle donne in generale. Martedì è stata portata da casa sua in un luogo sconosciuto. Da allora l’account X di Ghalibaf è stato sospeso. Anche l’Unione degli insegnanti iraniani ha riferito del suo arresto.

Mercoledì Iran International ha riferito che la “Polizia della Moralità” ha utilizzato agenti in borghese per circondarli mentre arrestavano le donne per evitare che la folla interferisse.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, anche la moglie e la figlia di Ahmadreza Abedzadeh, portiere di calcio iraniano, sono state arrestate a Teheran con l’accusa di aver violato le norme sull’hijab. I media iraniani hanno affermato che i due “causano tensioni e si scontrano con gli ufficiali”.

Abedzadeh aveva espresso un certo sostegno ai manifestanti durante l’ondata di proteste antigovernative che ha travolto l’Iran alla fine del 2022.

Anche le aziende in cui si vedono donne violare le leggi sull’hijab verranno chiuse se le donne vengono viste senza hijab più di una volta lì.

Il giornalista e attivista iraniano Masih Alinejad ha fatto riferimento alla rinnovata repressione in un post su X, invitando le persone a “opporsi a questa guerra silenziosa contro le donne iraniane”.

“Le donne vengono sottoposte a percosse e molestie sessuali semplicemente perché non indossano l’hijab”, ha scritto Alinejad. “Tutto è iniziato sabato, subito dopo che Ali Khamenei ha ordinato alla polizia di imporre l’hijab alle donne ad ogni costo. Quando dicono ‘ad ogni costo’, significa che la polizia può facilmente uccidere le donne perché non indossano l’hijab, come hanno fatto con #MahsaAmini.”

Nell’ultimo anno, il parlamento iraniano ha lavorato su una nuova legge che inasprirebbe le sanzioni per chi non indossa l’hijab. Tuttavia, la legge è stata bloccata dal Consiglio dei Guardiani, un gruppo di esperti di diritto islamico e giuristi incaricato di approvare tutta la legislazione.

L’anno scorso, il regime ha istituito nuove misure per far rispettare le leggi sull’hijab, comprese le telecamere di sorveglianza.

Negli ultimi mesi, agenti in borghese conosciuti come “hijabban” sono stati visti nelle stazioni della metropolitana di Teheran, mentre applicavano le leggi sull’hijab.

A gennaio, una donna curdo-iraniana di nome Roya Heshmati è stata frustata 74 volte dopo che alcuni mesi prima era stata pubblicata una sua foto in cui era stata vista senza indossare l’hijab a Teheran.

Nonostante la continua repressione, le donne iraniane sono sempre più viste in pubblico senza l’hijab.