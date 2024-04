Fidan (ministro Esteri turco): “Netanyahu vuole trascinare il Medio Oriente in guerra per restare al potere”

AgenPress. La Turchia ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di voler trascinare il Medio Oriente in una guerra “per restare al potere”.

“È ovvio che Netanyahu sta cercando di trascinare la regione in guerra per restare al potere”, ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan in una conferenza stampa in Qatar.

Il ministro turco ha inoltre riferito di aver parlato a Doha per tre ore con il leader di Hamas Ismail Haniya e con membri dell’ufficio politico del movimento palestinese. Oggetto della discussione sono stati soprattutto i colloqui sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.