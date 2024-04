Russia. Tutto ciò che non “piace” a Putin è definito “indesiderabile” ed è da reprimere

Secondo una legge vecchia di dieci anni, qualsiasi organizzazione che non piace al Cremlino può semplicemente essere classificata come organizzazione “indesiderabile”, costringendola immediatamente a dissolversi come entità legale in Russia

AgenPress – La cooperazione o il lavoro per un’organizzazione considerata indesiderabile può portare a pene detentive fino a sei anni. Sebbene l’elenco delle persone indesiderabili sia iniziato lentamente, ora sta crescendo in modo esponenziale e, solo nei primi tre mesi del 2024, le autorità russe hanno designato più organizzazioni “indesiderabili” rispetto all’intero 2022.

Più di due terzi delle organizzazioni considerate indesiderabili hanno ricevuto questa designazione da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Per il Cremlino, tuttavia, questa è più di una semplice arma per perseguitare le organizzazioni no-profit indipendenti e i media indipendenti, è l’incarnazione di una politica di isolamento dal resto del mondo.

La legge sulle organizzazioni indesiderabili è stata presentata alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, nel novembre 2014. Il suo scopo dichiarato era quello di combattere l’emergere di “organizzazioni estremiste” finanziate dall’estero in Russia e come strumento per la riparazione delle sanzioni imposte. da parte degli Stati Uniti e di altri nei confronti delle società russe in seguito all’annessione illegale della Crimea all’inizio di quell’anno.

Il disegno di legge è stato convertito in legge dal presidente russo Vladimir Putin nel maggio 2015 ed è entrato in vigore il mese successivo. All’epoca, uno dei deputati della Duma di Stato che aveva presentato il disegno di legge, Anton Ishchenko del Partito Liberal Democratico, aveva dichiarato al quotidiano economico russo Vedomosti che il disegno di legge era stato progettato per eliminare potenziali minacce esterne. “È inaccettabile che un’organizzazione straniera possa distribuire armi alla popolazione, come è successo in Ucraina”, ha affermato.

“Chiunque, comprese le organizzazioni commerciali straniere, può finire sulla lista, e la cosa peggiore della legge è quanto sia formulata in modo vago”, disse all’epoca l’avvocato Yelena Lukyanova.

Le prime organizzazioni furono considerate indesiderabili nel 2015, quando il termine si riferiva a un’organizzazione no-profit estera o internazionale le cui attività erano considerate “rappresentare una minaccia alle basi del sistema costituzionale, alle capacità di difesa del Paese o alla sicurezza dello Stato”.

Nel 2021, la legge è stata ampliata per coprire le persone giuridiche che potrebbero non minacciare di per sé l’ordine costituzionale, ma che fungono da intermediario per altre organizzazioni indesiderate, ad esempio effettuando transazioni finanziarie.

In Russia, qualsiasi organizzazione indesiderata è legalmente obbligata a sciogliersi. Alle banche è vietato finanziare organizzazioni indesiderate e i privati ​​cittadini non possono essere coinvolti nelle loro attività.

Attualmente ci sono 155 organizzazioni indesiderabili. Novaya Europe ha calcolato che due o tre organizzazioni sono entrate nell’elenco ogni anno dal 2015 al 2019, ma il tasso con cui i gruppi sono stati considerati indesiderabili ha iniziato ad aumentare nel 2020. Ha raggiunto il suo picco nel 2023, con 56 nuove designazioni, ma nel 2024 potrebbero addirittura superare quella cifra: solo nei primi tre mesi dell’anno si sono verificate più designazioni indesiderate che nell’intero 2022.