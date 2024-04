Qatar. Primo Ministro: i negoziati di tregua e rilascio ostaggi tra Israele e Hamas sono in fase di stallo

AgenPress – I negoziati tra Israele e Hamas per garantire una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi sono in fase di stallo. Lo ha detto mercoledì il primo ministro del Qatar.

“Stiamo attraversando una fase delicata con un certo stallo e stiamo cercando il più possibile di affrontare questo stallo”, ha detto lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in una conferenza stampa con il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu.

Il Qatar, con gli Stati Uniti e l’Egitto, è impegnato in settimane di colloqui dietro le quinte per garantire una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

I negoziatori stanno cercando di “andare avanti e porre fine alle sofferenze che la popolazione di Gaza sta vivendo e di restituire gli ostaggi”, ha detto lo sceicco Mohammed.

I mediatori speravano di ottenere un cessate il fuoco prima dell’inizio del Ramadan – terminato la settimana scorsa – ma i progressi hanno ripetutamente vacillato senza che le ostilità cessassero.

Il premier del Qatar ha affermato che Doha “ha messo in guardia fin dall’inizio di questa guerra contro l’espansione del cerchio del conflitto, e oggi vediamo conflitti su diversi fronti”.

“Chiediamo costantemente alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità e di fermare questa guerra”, ha aggiunto, affermando che la popolazione di Gaza si trova ad affrontare “assedio e fame” e gli aiuti umanitari vengono utilizzati come “strumento di ricatto politico”.