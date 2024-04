“Parlane con il Notaio”. Al via lo sportello del Consiglio Notarile per offrire un consulto gratuito

AgenPress. Al via “Parlane con il Notaio”, lo sportello rivolto ai cittadini del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, per offrire un primo consulto gratuito a chi ne farà richiesta su determinate tematiche.

Ogni giovedì dalle 10.30 alle 12.30 a turno un Notaio del Collegio incontrà gli interessati, presso la sede del Consiglio in Via Flaminia 122, fornendo loro ascolto e orientamento su problematiche e quesiti relativi a compravendite immobiliari, donazioni, successioni, mutui, costituzioni societarie, etc.

Il servizio nasce per promuovere una forma di dialogo e vicinanza tra l’istituzione notarile e la comunità. Per accedervi è necessaria la prenotazione, compilando il form presente sulla pagina web https://consiglioroma.it/sportello-parlane-con-il-notaio/ e specificando l’argomento per cui si sta richiedendo il colloquio. Successivamente la Segreteria provvederà a fornire delle informazioni su giorno e ora dell’appuntamento e eventuale documentazione da portare.